یاسر آسانی نرفته برگشت!

با هماهنگی‌های انجام شده، یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی تیم فوتبال استقلال به ایران بازگشت.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی آبی‌ها، دقایقی پیش با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وارد تهران شد.

بازیکن تاثیرگذار آبی‌پوشان طبق برنامه‌ از فردا در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور خواهد یافت و در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرد.

باشگاه استقلال با هدف فراهم کردن بهترین شرایط برای آماده‌سازی تیم در فصل جدید، اقدامات لازم را برای بازگشت آسانی به عمل آورد و این بازیکن از فردا در کنار سایر آبی‌پوشان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.