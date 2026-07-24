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واکنش رسمی به سانسور سخنان پزشکیان در صداوسیما

شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی سانسور بخشی از سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان در روز ملی صنعت، معدن و تجارت ازسوی صداوسیما بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۹۰
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شورای اطلاع رسانی دولت

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی سانسور بخشی از سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان در روز ملی صنعت، معدن و تجارت از سوی صداوسیما با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات، چند روز پس از پخش نیمه‌کاره مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی (هرچند روز بعد مصاحبه را کامل پخش کرد) و سانسور بخشی از اظهارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیس‌جمهور، نمونه‌ای از اقدامات غیرمعمول این سازمان درباره سران قواست.

شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه این بیانیه آورده است: عدم پخش مصاحبه‌های وزیر امور خارجه با رسانه‌های خارجی در طول جنگ رمضان نیز نوع برخورد صداوسیما با صدای رسمی دیپلماسی کشور در مواجهه با تبلیغات بی‌امان دشمنان و بدخواهان ایران را نشان می‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید: پرسش اصلی این است که مسئولان صداوسیما در برخورد گزینشی با مواضع سران قوای جمهوری اسلامی، به دنبال چه اهدافی هستند؟ آیا بخش‌های سانسورشده خود گویای این نیست که مسئولان سازمان صداوسیما، نظرات سران قوا را طبق سلایق سیاسی خود گزینش و پخش می‌کنند و هر آنچه در دایره نظرات گروهی آن‌ها نگنجد، ولو نظر رئیس یکی از قوای کشور یا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باشد را شایسته حذف و سانسور می‌دانند؟

شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدامات بلافاصله پس از انتشار پیام راهبردی و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان به عنوان «اصولی‌ترین امور در این برهه»، گونه‌هایی از رفتارهای وحدت‌شکنانه یک جریان سیاسی در صداوسیماست، خاطر نشان می‌کند: آثار و پیامدهای این اقدام در تضعیف انسجام اجتماعی، نه فقط شایستگی آن به عنوان «رسانه ملی» را زیر سؤال برده بلکه در حوزه امنیت ملی نیز تبعات تهدیدآمیزی دارد؛ اینکه چند مدیر سازمان صداوسیما تشخیص و سلایق سیاسی خود را در نحوه پخش مواضع رئیس شورای عالی امنیت ملی دخیل کنند و نظرات سران قوا را نیز گزینش کنند و در جنگ روایت‌ها، حتی نظرات وزیر امور خارجه را نیز حذف کنند، فقدان نگاه ملی و امور امنیتی و حاکمیتی را در مدیریت این سازمان آشکار می‌کند.

شورای اطلاع رسانی دولت در پایان تاکید می‌کند که در شرایط فعلی که قوای سه‌گانه در اتحادی بی‌نظیر با یکدیگر امورات جاری کشور را پیش می‌برند و قوای مسلح و دیپلمات‌های مذاکره‌کننده در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند، تک‌روی‌های سازمان صداوسیما ساز ناکوک این صدای خوش اتحاد و اتفاق شده و عدم تجدیدنظر در رویه فعلی و استمرار رفتارهای وحدت‌شکنانه آن می‌تواند روزنه امید دشمن برای نفوذ در صفوف منسجم قوا و مردم شده و آثار جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی داشته باشد.

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