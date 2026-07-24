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مجری صداوسیما: سریع کشورهای عربی را تخلیه کنید؛ وقت شترسواری است!
«...فرار کنید. هرکس هر جور میتواند سریع این کشورهای عربی را تخلیه کند. چون به نظر میرسد وقت بازگشت به عصر بادیه نشینی و شترسواری است... یادشان رفته در جنگ خلیج فارس که خاک کویت را به توبره کشید و یک نفر را نمیگذاشت جان سالم به در ببرد، چگونه خواست به ایران پناه بیاورند... همین قطری که زبانش دراز شده، پررو بازی در می آورد، یادش رفته آن موقع که محاصره شد کی به دادش رسید و کالاهای کدام کشور در فروشگاههای قطری بود که از گرسنگی نمیرند... کاری خواهیم کرد که نفت به بشکهای 200 دلار برسد...» تهدیدات کامل امیرحسین طهماسبی مجری صداوسیما علیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را میبینید.
گزارش خطا
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این همین مجریی نبود که تهدید کرده بود و می خواست ترامپ رو ترور بکنه؟
ما منتظر عملی کردن تهدید قبلیش هستیم.
لطفاً به نوبت! ابتدا تهدید قبلیت رو عملی بکن. بعد این تهدیدها رو.
ما منتظر عملی کردن تهدید قبلیش هستیم.
لطفاً به نوبت! ابتدا تهدید قبلیت رو عملی بکن. بعد این تهدیدها رو.
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ناشناس| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
وطن| |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
مجری های خوب رفتن این بی سواد اومده جاش ک فقط حرف بزنه
اینا واقعا چه قدرتی دارند که تمام همسایه ها رو به این شکل اون هم از رسانه ملی و از طرف ملت ایران تهدید میکنند؟؟ کی میخوان بساط این صدا و سیما رو جمع کنند دیگه شورش دراومده خیلی هم دراومده .......
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حسن| |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
واقعا صدا وسیما شورش را درآورده مانند بچه مدرسی ها حرفهای چرت تحویل مردم میدهند در این صدا وسیما را باید گل گرفت