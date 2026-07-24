مجری صداوسیما: سریع کشورهای عربی را تخلیه کنید؛ وقت شترسواری است!

«...فرار کنید. هرکس هر جور می‌تواند سریع این کشورهای عربی را تخلیه کند. چون به نظر می‌رسد وقت بازگشت به عصر بادیه نشینی و شترسواری است... یادشان رفته در جنگ خلیج فارس که خاک کویت را به توبره کشید و یک نفر را نمی‌گذاشت جان سالم به در ببرد، چگونه خواست به ایران پناه بیاورند... همین قطری که زبانش دراز شده، پررو بازی در می آورد، یادش رفته آن موقع که محاصره شد کی به دادش رسید و کالاهای کدام کشور در فروشگا‌ه‌های قطری بود که از گرسنگی نمیرند... کاری خواهیم کرد که نفت به بشکه‌ای 200 دلار برسد...» تهدیدات کامل امیرحسین طهماسبی مجری صداوسیما علیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را می‌بینید.