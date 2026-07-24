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کد خبر:۱۳۸۶۲۸۹
کد خبر:۱۳۸۶۲۸۹
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نظرات: ۷
نبض خبر

مجری صداوسیما: سریع کشورهای عربی را تخلیه کنید؛ وقت شترسواری است!

«...فرار کنید. هرکس هر جور می‌تواند سریع این کشورهای عربی را تخلیه کند. چون به نظر می‌رسد وقت بازگشت به عصر بادیه نشینی و شترسواری است... یادشان رفته در جنگ خلیج فارس که خاک کویت را به توبره کشید و یک نفر را نمی‌گذاشت جان سالم به در ببرد، چگونه خواست به ایران پناه بیاورند... همین قطری که زبانش دراز شده، پررو بازی در می آورد، یادش رفته آن موقع که محاصره شد کی به دادش رسید و کالاهای کدام کشور در فروشگا‌ه‌های قطری بود که از گرسنگی نمیرند... کاری خواهیم کرد که نفت به بشکه‌ای 200 دلار برسد...» تهدیدات کامل امیرحسین طهماسبی مجری صداوسیما علیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر صداوسیما ویدیو امیرحسین طهماسبی جنگ ایران و آمریکا شیخ نشین های خلیج فارس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
8
60
پاسخ
این همین مجریی نبود که تهدید کرده بود و می خواست ترامپ رو ترور بکنه؟
ما منتظر عملی کردن تهدید قبلیش هستیم.
لطفاً به نوبت! ابتدا تهدید قبلیت رو عملی بکن. بعد این تهدیدها رو.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
حالا ما یه چیزی گفتیم
وطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

مجری های خوب رفتن این بی سواد اومده جاش ک فقط حرف بزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
52
پاسخ
اینا واقعا چه قدرتی دارند که تمام همسایه ها رو به این شکل اون هم از رسانه ملی و از طرف ملت ایران تهدید میکنند؟؟ کی میخوان بساط این صدا و سیما رو جمع کنند دیگه شورش دراومده خیلی هم دراومده .......
پاسخ ها
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نکنه انتظار دارید قربان صدقه ی همسایگانی بره که از اونجا و از خاکشون به کشورمون حمله شده ومردممون رو شهید کرده آمریکا؟
جانباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
7
پاسخ
واقعا صدا وسیما شورش را درآورده مانند بچه مدرسی ها حرفهای چرت تحویل مردم میدهند در این صدا وسیما را باید گل گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
8
پاسخ
برخی از ساکنین این کشورها طرفدار ایران هستن درست نیست با این لحن تهدید کردن اونم از تلویزیون رسمی ایران!
لازم نیست بر زبون اوردن هر برنامه و نقشه ای
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