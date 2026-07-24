عکس: «محله جویباره» - اصفهان
محله «جویباره» که در گذشته با نامهای «یهودیه» و «جهودباره» شناخته میشد، یکی از کهنترین محلههای شهر اصفهان بهشمار میآید و در شمال شرقی بافت تاریخی شهر، در نزدیکی میدان عتیق واقع شده است. پیشینه این محله به دوران ساسانی و پیش از اسلام بازمیگردد و از دیرباز محل سکونت جامعه یهودیان(کلیمیان) اصفهان بوده است. در باب وجه تسمیه آن آمده است که «جهودباره» به معنای محله یهودیان بوده و این نام، در گذر زمان و بر اثر دگرگونیهای زبانی، به «جویباره» تبدیل شده است. این محله یکی از دو هسته اصلی شکلگیری شهر تاریخی اصفهان در کنار «جی» بهشمار میرفته و پس از پیوند این دو بخش، با گسترش شهر، به یکی از محلههای مهم اصفهان تبدیل شده است. جویباره با برخورداری از کنیسههای تاریخی، منارههای سلجوقی، آرامگاه کمالالدین اسماعیل و گذرهای کهن، همچنان یکی از ارزشمندترین بخشهای تاریخی و فرهنگی اصفهان بهشمار میآید.