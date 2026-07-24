در عملیات بمب‌گذاری انتحاری در استان «خیبر پختونخوا» در شمال غربی پاکستان، ۹ نیروی امنیتی و پلیس کشته و ۲۷ نفر هم زخمی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، یک مقام امنیتی پاکستان اعلام کرد که در پی یک بمب‌گذاری انتحاری در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی این کشور، ۹ نفر از نیروهای امنیتی و پلیس کشته و ۲۷ نفر هم زخمی شدند.

بر اساس برخی گزارش ها، شمار کشته های این حمله ۱۴ نفر بوده که ۱۳ نفر از آنها نظامی و پلیس و یک نفر هم از مقام های اداره جنگلبانی استان خیبر پختونخوا است. همچنین سه شبه نظامی هم در ارتباط با این حمله کشته شده اند.

منابع آگاه هم در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ضمن تأیید این خبر گفتند که دستکم ۱۰ نفر، که بیشترشان نیروهای امنیتی بودند، در یک حمله انتحاری شبانه به یک پست امنیتی در شمال غربی پاکستان کشته شدند.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره عامل و انگیزه این عملیات منتشر نشده و تحقیقات در این خصوص آغاز شده است.