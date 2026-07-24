همبستگی ملت پوزه آمریکا و صهیونیستها را به خاک مالید
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، آیتالله «سید محمد سعیدی» در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، که در مصلای قدس این شهر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را یکی از بزرگترین و اثرگذارترین گردهماییهای مذهبی جهان توصیف کرد و گفت: حضور میلیونها زائر از کشورهای مختلف، جلوهای از وحدت امت اسلامی و تجدید بیعت با آرمانهای حضرت سیدالشهدا (ع) است.
امام جمعه قم افزود: پیادهروی اربعین علاوه بر آثار معنوی، بستری برای تعاملات فرهنگی، دینی و اجتماعی میان مسلمانان از ملیتها و اقوام مختلف فراهم کرده و احترام به ملتها به ویژه مردم عراق به عنوان میزبانان این حرکت عظیم، نقش مهمی در تقویت روابط میان ملتهای مسلمان دارد.
وی تصریح کرد: پیام وحدتآفرین اربعین، روحیه استکبارستیزی را در جهان اسلام به نمایش میگذارد و امسال نیز با توجه به جنایتهای دشمنان اسلام و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، مردم و کودکان بیگناه، این همبستگی بیش از گذشته، شکستناپذیری جبهه مقاومت را به نمایش خواهد گذاشت.
امام جمعه سخنگوی نظام و انقلاب اسلامی است
آیتالله سعیدی در ادامه با اشاره به پنجم مرداد، سالروز نخستین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را گرامی داشت و اظهار کرد: نخستین نماز جمعه پس از انقلاب به امامت آیتالله طالقانی در تهران برگزار شد و پس از آن نیز رهبر شهید انقلاب اسلامی، سالها امامت جمعه تهران و هدایت شبکه ائمه جمعه کشور را بر عهده داشتند.
وی افزود: از نگاه رهبر شهید انقلاب، نماز جمعه یکی از حلقههای مهم قدرت نرم نظام اسلامی است و امام جمعه، سخنگوی انقلاب اسلامی به شمار میرود.
امام جمعه قم خاطرنشان کرد: بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقلاب اسلامی، پاسخگویی مستدل به شبهات روز و برخورد پدرانه با اقشار مختلف جامعه از مهمترین وظایف ائمه جمعه است و این جایگاه باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به حرمت اسراف اظهار کرد: گاهی انسان برای انجام یک عبادت بزرگ مانند نماز، در مقدمه آن یعنی وضو، ناخواسته مرتکب گناه اسراف میشود، در حالی که خداوند نسبت به اسراف وعده عذاب داده است و این مسئله باید مورد توجه جدی مؤمنان قرار گیرد.
امام جمعه قم با بیان اینکه بسیاری از افراد هنگام وضو گرفتن بیش از اندازه آب مصرف میکنند، افزود: اگر انسان با دقت و رعایت دستورهای شرعی عمل کند، میتواند با مقدار بسیار اندکی آب وضوی کامل بگیرد و نیازی به مصرف بیرویه آب نیست.
وی ادامه داد: شایسته است هر فرد این موضوع را در منزل تجربه کند و ببیند با یک لیوان آب نیز میتوان وضوی صحیح گرفت و متوجه شود چه میزان از آبهایی که در وضو مصرف میشود، اضافه و مصداق اسراف است.
آیتالله سعیدی تصریح کرد: این توصیه صرفاً به دلیل کمبود آب یا مسائل مربوط به مدیریت منابع نیست، بلکه یک حکم شرعی است و حتی اگر آب فراوان نیز در اختیار باشد، اسراف جایز نیست و انسان باید از وسوسههای شیطان و هوای نفس که او را به این رفتار سوق میدهد، پرهیز کند.
امر به معروف باید با زبان خیرخواهانه انجام شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف، حجاب و امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: تحقق زیست عفیفانه در جامعه نیازمند تلاش دو گروه است که نخستین گروه، مردم هستند و تذکر لسانی نسبت به معروفها و منکرات، وظیفهای همگانی به شمار میرود.
امام جمعه قم افزود: اگر این وظیفه با شیوه صحیح، ادبیات مناسب و لحن خیرخواهانه انجام شود، میتواند آثار مثبت فراوانی در جامعه داشته باشد و زمینه پذیرش و گرایش مخاطب به ارزشهای دینی را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه برخورد نامناسب نتیجه معکوس خواهد داشت، اظهار کرد: استفاده از ادبیات نادرست در امر به معروف و نهی از منکر نه تنها اثرگذار نیست، بلکه گاهی موجب لجاجت، تنش و شکلگیری رفتاری میشود که از خود منکر نیز آسیبزاتر است.
آیتالله سعیدی خاطرنشان کرد: خیابان و اماکن عمومی محل مناسبی برای بحث و استدلال نیست و همانگونه که بزرگان دین توصیه کردهاند، وظیفه آمران به معروف آن است که تذکر لازم را بیان کنند و از ادامه مجادله بپرهیزند.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی گفت: تذکر دهنده نباید این احساس را در مخاطب ایجاد کند که خود را برتر از دیگران میداند، بلکه باید از موضع دلسوزی و خیرخواهی سخن بگوید، چرا که قرآن کریم نیز بر سخن نیکو با مردم تأکید کرده است.
با هنجارشکنان باید قاطعانه برخورد شود
امام جمعه قم در ادامه با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی در حوزه مقابله با هنجارشکنیهای اجتماعی اظهار کرد: بخشی از وظیفه صیانت از ارزشهای جامعه بر عهده این دستگاهها است و آنان باید نسبت به معدود افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه آرامش روانی جامعه را بر هم میزنند، اقدام قانونی انجام دهند.
وی با اشاره به موضع جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: قم شهری با هویت دینی و انقلابی است و نباید اجازه داده شود عدهای اندک با رفتارهای هنجارشکنانه، قداست این شهر و آرامش عمومی را خدشهدار کنند.
آیتالله سعیدی تأکید کرد: برخورد قانونی و قاطع با هنجارشکنان، مطالبهای در راستای حفظ حرمت شهر مقدس قم و پاسداری از ارزشهای دینی و اجتماعی است.