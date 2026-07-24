طوفان شدید شبکه برق در محور خاش-سراوان را قطع کرد

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اعلام کرد در پی طوفان و بارندگی شدید در روز جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵، خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت خاش- سراوان دچار قطعی شده است.

به گزارش تابناک، روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی طوفان و بارندگی شدید در روز جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۲۶، خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت خاش ـ سراوان دچار قطعی شده است.

در حال حاضر، تیم‌های عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در محل حضور داشته و مشغول بررسی و رفع مشکل هستند. این شرکت تلاش دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به برقراری مجدد شبکه اقدام کند.