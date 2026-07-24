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کد خبر: ۱۳۸۶۲۷۸
بازدید: ۸۲۳۶

عکس: آب‌تنی گاومیش‌ها در مراتع بالیک‌اسیر

همزمان با افزایش دمای هوا در شهرستان آلتئیلولِ استان بالیک‌اسیر ترکیه، گله‌های گاومیش که صبح زود برای چرا به مراتع روستاهای اطراف برده می‌شوند، ساعاتی بعد برای رهایی از گرما به نهرها و گودال‌های گل‌آلود پناه می‌برند و تصاویری کم‌نظیر و تماشایی در دل طبیعت این منطقه رقم می‌زنند.

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برچسب‌ها:
تک عکس ترکیه‌ بالیک‌اسیر گاومیش
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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