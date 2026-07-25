تله ۵۰۰ میلیونی/ چه کسی از ثبتنام وارداتیها سود میبرد؟
دولت وعده داد خودروهای باکیفیت ژاپنی و کرهای را وارد کند، اما در عمل، متقاضیان با کوهی از مدلهای چینی و قیمتهایی روبهرو شدهاند که هیچ تناسبی با ارزش جهانی آنها ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دور جدید ثبتنام خودروهای وارداتی از ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه عرضه خودروهای وارداتی salecars.ir، مراحل ثبتنام را انجام دهند که متقاضیان تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ۴ مرداد فرصت دارند یکی از حسابهای بانکی خود را نزد بانکهای واجد شرایط با عنوان «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند و پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست در بانک، امکان انتخاب خودرو در سامانه فراهم میشود و متقاضیان تا ۵ مرداد برای ثبت اولویت فرصت دارند.
بزرگترین و عجیبترین نقد به این دوره، قیمتگذاری نیسان قشقایی آنر ۲۰۲۵ است. در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد حدود ۶.۴ میلیارد تومان است، سامانه دولتی قیمت قطعی آن را ۷ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان تعیین شده است!
سوال اینجاست که چرا یک مشتری باید ۵۰۰ میلیون تومان پول خود را بلوکه کند، درگیر کاغذبازی سامانه شود و در نهایت خودرویی را بخرد که ۸۰۰ میلیون تومان گرانتر از بازار آزاد است؟ این اتفاق فلسفه واردات خودرو (که قرار بود قیمتها را بشکند) را به طور کامل زیر سوال برده است. همچنین تویوتا کرولا نیز هیچ مزیت قیمتی نسبت به بازار آزاد ندارد.
دولت بارها وعده ورود خودروهای ژاپنی، کرهای و اروپایی باکیفیت را داده بود. اما در این طرح، از میان ۱۳ مدل خودروی عرضه شده، ۱۱ مدل متعلق به برند چینی GAC است! یعنی عملاً انتخابهای غیرچینی به دو گزینه محدود شده است. این موضوع نشان میدهد سامانه وارداتیها عملاً به بازاری یکطرفه برای شرکتهای چینی درجه دو تبدیل شده که قیمت محصولاتشان در ایران (در محدوده ۷ تا ۱۱ میلیارد تومان) عملاً هیچ تناسبی با ارزش جهانی آنها ندارد.
سیاست بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان از هر متقاضی برای مدت حدود یک هفته، یک روش ناعادلانه برای تامین مالی سیستم بانکی است. اگر فرض کنیم فقط ۱۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کنند، ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) نقدینگی مردم در بانکها رسوب میکند.
این حجم از پول عملاً بدون پرداخت کوچکترین سود یا بهرهای در اختیار بانکهای واجد شرایط قرار میگیرد، در حالی که متقاضی در نهایت شاید حتی برنده قرعهکشی یا تخصیص هم نشود!
طرح فعلی عرضه خودروهای وارداتی، بیشتر از آنکه گرهی از بازار خودرو باز کند یا قیمتها را تعدیل کند، به نظر میرسد به کام واردکنندگان خاص و بانکهای واسط طراحی شده است. عرضه خودروهای چینی با قیمتهای فضایی و فروش خودروهای ژاپنی با قیمتی بالاتر از بازار آزاد، عملاً انگیزه خریداران واقعی را نابود کرده و این سامانه را به یک لاتاری بیفایده تبدیل کرده است.
قضیه خیلی ساده هست عمو
خوب دولت رو همین ثروتمندان دارند اداره می کنند