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کد خبر: ۱۳۸۶۲۷۳
بازدید: ۶۰۷۹

عکس: حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه در نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد چولپن‌آتای قرقیزستان شد و مورد استقبال رسمی ژئنبک کولوبایف، وزیر امور خارجه این کشور، قرار گرفت. عراقچی در این نشست با محکوم کردن تجاوزات نظامی و تروریستی اخیر علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های ایران و لبنان، بر حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد تأکید کرد و از آمادگی تهران برای فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی و کریدورهای منطقه‌ای در راستای منافع کشورهای عضو خبر داد. وی همچنین در حاشیه اجلاس دیدارهای جداگانه‌ای با سرگئی لاوروف و اسحاق دار، وزرای امور خارجه روسیه و پاکستان، داشت. در پایان این نشست نیز ۲۵ سند همکاری در قالب ۹ تصمیم کلیدی به امضای اعضا رسید و تابلوی یادبود این دوره از نشست‌ها توسط وزرای خارجه تکمیل و امضا شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزیرامور خارجه سیدعباس عراقچی اجلاس شانگهای قرقیزستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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