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پیام تسلیت قالیباف به مناسبت درگذشت مادر شهیدان نعمتی

رئیس مجلس در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه‌خانم صغری نعمتی، مادر شهیدان صاحب، محمود و حامد نعمتی، تأکید کرد مادران شهدا با تربیت و تقدیم فرزندانی رشید در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ایران، عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را رقم زده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۷۱
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قالیباف

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال صغری نعمتی مادرسه شهید والامقام جنگ تحمیلی هشت ساله را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

 خبر ارتحال بانوی مؤمنه، صبور و سرافراز، حاجیه خانم صغری نعمتی، مادر گرانقدر شهیدان والامقام صاحب، محمود و حامد نعمتی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن بانوی بزرگوار، با تربیت و تقدیم سه فرزند رشید در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ایران عزیز، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و استقامت را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت. بی‌تردید، دامن پاک چنین مادران قهرمان‌پرور و افتخارآفرینی است که رزمندگانی این‌چنین استوار، مؤمن و جان‌برکف را پرورش داده و ایران اسلامی را به کشوری عزتمند، مقتدر و دست‌نیافتنی در برابر دشمنان تبدیل کرده است.

اگر امروز نام ایران با صلابت، مقاومت و سربلندی در جهان شناخته می‌شود، ریشه آن را باید در دامان مادرانی جست‌و‌جو کرد که ایمان و شجاعت را با شیر خود در جان فرزندانشان جاری ساختند و در سخت‌ترین آزمون‌ها، عزیزترین سرمایه‌های خویش را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند. به‌راستی کدام ملت را می‌توان یافت که از نعمت چنین مادران بزرگی برخوردار باشد و از همین روست که سرزمینی در جهان وجود ندارد که رزمندگانی با این میزان از غیرت، وفاداری و فداکاری در راه آرمان‌های خویش پرورش داده باشد.

اینجانب درگذشت این‌ام‌الشهدای سرافراز را به خاندان معظم نعمتی، خانواده‌های مکرم شهدا و عموم مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدش، صاحب، محمود و حامد نعمتی و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، و برای بازماندگان ارجمند، صبر، اجر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

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