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تصاویر دو نفتکش مرتبط با عربستان که یمن منفجر کرد
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، میگوید در یک «عملیات نظامی کیفی» دو نفتکش مرتبط با عربستان سعودی، «انسلیا» و «لیلی»، در دریای سرخ به دلیل نقض ممنوعیت عبور و مرور، با استفاده از موشکهای بالستیک و بالدار و پهپاد هدف قرار گرفتند. نزدیک به 10 کشتی دیگر مجبور به عقبنشینی شدند؛ سریع هشدار داد که هرگونه تجاوز بیشتر عربستان، عملیات بزرگی را به عمق خاک عربستان خواهد کشاند.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا محاصره تنگه هرمز محاصره یمن محاصره عربستان محاصره دریایی ایران جنگ عربستان و یمن