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کد خبر:۱۳۸۶۲۶۶
کد خبر:۱۳۸۶۲۶۶
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نبض خبر

تصاویر دو نفتکش مرتبط با عربستان که یمن منفجر کرد

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، می‌گوید در یک «عملیات نظامی کیفی» دو نفتکش مرتبط با عربستان سعودی، «انسلیا» و «لیلی»، در دریای سرخ به دلیل نقض ممنوعیت عبور و مرور، با استفاده از موشک‌های بالستیک و بالدار و پهپاد هدف قرار گرفتند. نزدیک به 10 کشتی دیگر مجبور به عقب‌نشینی شدند؛ سریع هشدار داد که هرگونه تجاوز بیشتر عربستان، عملیات بزرگی را به عمق خاک عربستان خواهد کشاند.
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نبض خبر جنگ ایران و آمریکا محاصره تنگه هرمز محاصره یمن محاصره عربستان محاصره دریایی ایران جنگ عربستان و یمن
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