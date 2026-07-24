زمان تعیین تکلیف قهرمانی استقلال مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فدراسیون فوتبال هفته آینده در جلسه هیئت‌رئیسه، درخواست باشگاه استقلال برای معرفی این تیم به‌عنوان قهرمان لیگ برتر را بررسی خواهد کرد.

پس از نیمه‌تمام ماندن رقابت‌های لیگ برتر، مسئولان استقلال با استناد به صدرنشینی در جدول مسابقات، خواستار اعلام رسمی قهرمانی این تیم در لیگ بیست و پنجم شدند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، اصرار پیگیری‌های مدیران استقلال باعث شده تا بررسی این موضوع در دستور کار هیئت‌رئیسه فدراسیون قرار بگیرد. قرار است اعضای این هیئت‌رئیسه در نشست هفته آینده، درباره معرفی یا عدم معرفی قهرمان لیگ و درخواست مطرح‌شده از سوی استقلال تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهند.