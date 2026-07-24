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تصاویر نقل و انتقال گسترده هوایی آمریکا به منطقه؛ مقصد کجا بود؟
همزمان با احتمال تشدید جنگ ایران با آمریکا و ورود علنی رژیم اسرائیل به جنگ، تصاویر راداری از نقل و انتقال گسترده هواپیماهای باری ارتش آمریکا به منطقه طی 24 ساعت اخیر حکایت دارد. اردن، اسرائیل، عربستان، عمان، امارات و بحرین شش مقصد عمده این هواپیما بودند که در تصاویر راداری میبینید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل ویدیو نقل و انتقال نظامی نیروی هوایی آمریکا
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