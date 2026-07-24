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کد خبر:۱۳۸۶۲۶۳
کد خبر:۱۳۸۶۲۶۳
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نظرات: ۱
نبض خبر

تصاویر نقل و انتقال گسترده هوایی آمریکا به منطقه؛ مقصد کجا بود؟

همزمان با احتمال تشدید جنگ ایران با آمریکا و ورود علنی رژیم اسرائیل به جنگ، تصاویر راداری از نقل و انتقال گسترده هواپیماهای باری ارتش آمریکا به منطقه طی 24 ساعت اخیر حکایت دارد. اردن، اسرائیل، عربستان، عمان، امارات و بحرین شش مقصد عمده این هواپیما بودند که در تصاویر راداری می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ ایران و اسرائیل ویدیو نقل و انتقال نظامی نیروی هوایی آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
2
پاسخ
باتوجه به فاصله کوتاه فرودگاههای بحرین قطر و امارات از ایران باید ضمن زیرنظر داشتن فرود هواپیمای نظامی سریعا آن فرودگاه مورد هدف موشکی قرار گیرد تا هم تدارکات دشمن مختل گردد و هم تعداد تلفات انسانی و هم تلفات تجهیزات آنها افزایش یاد
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