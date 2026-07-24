دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه
وزرای خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۶۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه ایران و روسیه امروز (جمعه) در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار کردند.
نشست شورای وزیران امور خارجه ۱۰ کشور عضو شانگهای امروز در منطقه چولپون آتا قرقیزستان آغاز شد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر سخنرانی در این نشست با برخی از همتایان خود رایزنی خواهد کرد. قرار است این اجلاس یک بیانیه پایانی داشته باشد که در یکی از بندهای آن تجاوز رژیم آمریکا علیه ایران محکوم شده است.
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