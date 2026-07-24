نشست امنیتی نتانیاهو برای بررسی عملیات کرانه باختری
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو با اسرائیل کاتس وزیر جنگ و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش این رژیم برای بحث درباره راههای پاسخ به عملیات ضدصهیونیستی «حفات گلعاد» در کرانه باختری تشکیل جلسه خواهد داد.
نتانیاهو در واکنش به این عملیات که در آن دستکم یک صهیونیست به هلاکت رسید، گفت: ما با قاطعیت علیه تروریستها و کسانی که پشت سر آنها قرار دارند، اقدام خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تروریسم در کرانه باختری دوباره پدیدار شود.
ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم در واکنش به عملیات ضدصهیونیستی صبح امروز در کرانه باختری گفت: سرنوشت قاتلان در کرانه باختری و قدس باید مانند سرنوشت بیت حانون در غزه باشد.
وی افزود: من در راه دیدار با نخستوزیر برای شرکت در جلسه کابینه امنیتی هستم، جایی که از ارتش اسرائیل میخواهم خانههای تروریستها و حامیانشان را از طریق هوایی و با بولدوزرها تخریب کند و تروریستها بهای سزاوار خود را بپردازند.
بن گویر مدعی شد: در برابر هر یهودی که کشته میشود، دشمن باید متحمل از دست دادن زمین و خانهها شود. این زبانی است که در خاورمیانه صحبت میشود و همانطور که در غزه عمل کردیم، زمان آن رسیده که در کرانه باختری و قدس نیز عمل کنیم.
سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی صبح امروز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در شهرک «حفات گلعاد» در نزدیکی روستای «تل» در جنوب غرب نابلس در کرانه باختری، یک نظامی اسرائیلی که نگهبان این شهرک بود، کشته شد و دست کم سه تن هم زخمی شدند.
پس از این عملیات، صهیونیستها به روستای تل در نابس حمله کردند و چهار فلسطینی را به شهادت رساندند و شمار بسیاری را هم مجروح کردند.