پرونده شکایت سرخیو کارلوس از استقلال بسته شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پرونده شکایت مربوط به سرخیو کارلوس استراندبرگ بازیکن سوئدی با پیگیری‌های واحد حقوقی باشگاه استقلال، مختومه اعلام شد.

باشگاه استقلال اعلام کرد، در راستای صیانت از منافع آبی‌ها و هواداران همچنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، تمامی پرونده‌های حقوقی و بین‌المللی را با دقت و حساسیت لازم دنبال خواهیم کرد.

او ابتدای فصل گذشته بدون حتی یک دقیقه بازی برای استقلال از این باشگاه شکایت کرده بود. قراردادی عجیب که می‌توانست مشکلات زیادی را برای استقلال ایجاد کند.