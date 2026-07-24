صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
اطلاعیه شماره ۴۸؛

سپاه: ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان اسلام در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۵۶
| |
3685 بازدید
سپاه

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

 

متن کامل اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم اللّه قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

 

ملت قهرمان و به پاخاسته ایران اسلامی.

حماسه قیام بی‌نظیر شما دنیا را بیدار کرده است و دعای خیر شما، پیروزی‌های درخشان رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

 

رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

 

عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام ادامه دارد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

 

به گزارش ایرنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۳۰ تیر در پاسخ به تجاوز و تعرض ارتش کودک‌کش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنگ رمضان عملیات آمریکا آمازون
بازخوانی تاریخ/ روایت مردی که نخستین ورزشکار المپیکی ایران شد
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اقامتگاه نظامیان آمریکایی در اردن‌ و اربیل منهدم شدند
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۲۰۰ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۴ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
سرمربی تیم ملی پیگیر باقیمانده پاداش ۱۵۰ میلیاردی/ نماینده قلعه‌نویی به فدراسیون می‌رود؟  (۴۶ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۲ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ocy
tabnak.ir/005ocy