سپاه: ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان اسلام در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

متن کامل اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان و به پاخاسته ایران اسلامی.

حماسه قیام بی‌نظیر شما دنیا را بیدار کرده است و دعای خیر شما، پیروزی‌های درخشان رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام ادامه دارد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

به گزارش ایرنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۳۰ تیر در پاسخ به تجاوز و تعرض ارتش کودک‌کش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران کردند.