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شنیده شدن صدای ۵ انفجار پیاپی در آسمان اربیل

یک رسانه اقلیم کردستان عراق به نقل از شاهدان عینی از وقوع ۵ انفجار پیاپی در آسمان اربیل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۵۱
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اربیل

به گزارش تابناک به نقل از شفق نیوز، این انفجار‌ها پس از آن روی داد که آسمان اربیل در روز‌های اخیر، شاهد حملات پهپادی پیاپی و رهگیری آنها توسط سامانه دفاع ضد هوایی است.

 

همزمان شبکه المیادین گزارش داد که به دنبال حمله پهپادی به اربیل، سامانه پدافند هوایی آمریکا در این شهر فعال شده است.

 

روز سه‌شنبه نیز شبکه تلویزیونی «رووداو» اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود: چند پهپاد به پایگاه آمریکایی در فرودگاه اربیل اصابت کرد.

 

پایگاه خبری فلسطین آلان نیز گزارش داد که پایگاه ارتش تروریستی آمریکایی در فرودگاه اربیل هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

 

همچنین تلویزیون العربی از حمله پهپادی به پایگاه ارتش تروریستی آمریکا خبر داد و افزود که صدای انفجار بر اثر اصابت پهپاد در اربیل شنیده شد.

 

در همین راستا «احمد هوشیار» مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرده بود که به دنبال موجی از حملات که شهر اربیل و حریم هوایی آن را هدف قرار داده است، پرواز‌ها در فرودگاه اربیل به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده است.

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اربیل انفجار اقلیم کردستان عراق
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