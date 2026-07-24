۲۲ متهم پروندههای ارزی روانه زندان شدند
دادستان تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی و صدور اعلان قرمز برای ۱۵ متهم خبر داد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی صالحی دادستان تهران عمومی و انقلاب تهران با اشاره به پیگیری جدی پروندههای تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، اظهار داشت: تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است.
دادستان تهران افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است.
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