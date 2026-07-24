صعود هانیه رستمیان به فینال تپانچه ۱۰ متر جام جهانی تیراندازی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دور مقدماتی جام جهانی تیراندازی با فینالیست شدن هانیه رستمیان همراه شد.

وی در پایان این مرحله با ۵۷۹ امتیاز در رده ششم ایستاد و همراه سه ورزشکار از چین، دو ورزشکار از کره جنوبی و هند راهی فینال شد.

در سومین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی جام جهانی تیراندازی هانیه رستمیان با ۵۷۹ امتیاز در رده ششم ایستاد و همراه سه ورزشکار از چین، دو ورزشکار از کره جنوبی و هند راهی فینال شد.

همچنین زینب طوماری با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و ششم و سامیه یاسی با ۵۶۶ امتیاز در رده پنجاه و پنجم ایستادند. جایگاه دو نماینده کشورمان بدون احتساب RPO بیست و دوم و چهل هفتم است.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.