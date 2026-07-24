حمله ارتش متجاوز آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان از حمله موشکی دشمن آمریکایی به مقر حضرت سیدالشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه زیباکنار خبر داد و گفت: در این حمله بخشی از تجهیزات این مقر دچار خسارت شده است.
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، علی باقری با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز جمعه مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار، هدف پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اثر آن بخشی از تجهیزات مستقر در این مجموعه آسیب دید.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، تاکنون هیچگونه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است و ابعاد مختلف این حادثه توسط مراجع ذیربط در حال بررسی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تاکید کرد: اخبار تکمیلی پس از دریافت اطلاعات دقیقتر از سوی مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
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باتوجه به تضعیف پایگاه آمریکا در کویت ،نکند اینبار پایگاه های آمریکا در آذربایجان و ترکمنستان یا ترکیه را فعال کنند وبه شمال کشور حمله کردند.
چطوری زده ؟ هواپیما تا اونجا اومده ؟ یا موشکها از خلیج و یا کشوری پرتاب شده ؟
شمال کشور؟؟از کجا زدن؟؟لابد از جنوب....اصلا هم ربطی به الهام نداره
در برابر ظلم فاحش امریکا در برابر ملت و نیروی های مسلح کوتاه نخواهیم امد ،و تسلیم در ذات شیعه وجود نمیخواهد داشت
با قدرت فقط مراکز تجمع نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهید اگه کشته ندهند جنگ را تمام نمی کنند