حمله ارتش متجاوز آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان از حمله موشکی دشمن آمریکایی به مقر حضرت سیدالشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه زیباکنار خبر داد و گفت: در این حمله بخشی از تجهیزات این مقر دچار خسارت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، علی باقری با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز جمعه مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار، هدف پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اثر آن بخشی از تجهیزات مستقر در این مجموعه آسیب دید.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است و ابعاد مختلف این حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تاکید کرد: اخبار تکمیلی پس از دریافت اطلاعات دقیق‌تر از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.