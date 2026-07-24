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حمله ارتش متجاوز آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان از حمله موشکی دشمن آمریکایی به مقر حضرت سیدالشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه زیباکنار خبر داد و گفت: در این حمله بخشی از تجهیزات این مقر دچار خسارت شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۴۱
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66214 بازدید
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۹
تجاوز دشمن

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، علی باقری با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز جمعه مقر نیروی دریایی سپاه در زیباکنار، هدف پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اثر آن بخشی از تجهیزات مستقر در این مجموعه آسیب دید.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است و ابعاد مختلف این حادثه توسط مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تاکید کرد: اخبار تکمیلی پس از دریافت اطلاعات دقیق‌تر از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
1
4
پاسخ
مراقب تحرکات صهیونیست ها در کشور آذربایجان باشید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
1
4
پاسخ
باتوجه به تضعیف پایگاه آمریکا در کویت ،نکند اینبار پایگاه های آمریکا در آذربایجان و ترکمنستان یا ترکیه را فعال کنند وبه شمال کشور حمله کردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
3
پاسخ
موشک تا آنجا رسیده! الهام خیانت نکرده باشه صلوات . . .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
0
3
پاسخ
چطوری زده ؟ هواپیما تا اونجا اومده ؟ یا موشکها از خلیج و یا کشوری پرتاب شده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
2
3
پاسخ
شمال کشور؟؟از کجا زدن؟؟لابد از جنوب....اصلا هم ربطی به الهام نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
5
1
پاسخ
در برابر ظلم فاحش امریکا در برابر ملت و نیروی های مسلح کوتاه نخواهیم امد ،و تسلیم در ذات شیعه وجود نمیخواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
3
پاسخ
مرگ برآمریکامرگ براسرائیل 👊✊️🤛🤜🇮🇱🇺🇸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
2
پاسخ
با قدرت فقط مراکز تجمع نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهید اگه کشته ندهند جنگ را تمام نمی کنند
معراج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
3
پاسخ
کار الهام علیف یا ترکیه هست، باید تحقیق بشه و مشخص بشه ونگذاریم تکرار بشه
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