یک نقطه در پیرانشهر مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت

به گزارش تابناک؛ حامد صفاری در گفت‌و‌گو با ایرنا با اعلام این خبر اظهار کرد: بلافاصله بعد از این حمله نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حمله چندین خودرو نیز آسیب دید.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی افزود: هنوز آماری از تعداد شهدا و مجروحین این حمله جنایتکارانه دشمن در دست نیست.