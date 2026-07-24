یک نقطه در پیرانشهر مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی گفت: حوالی ساعت ۹ صبح جمعه ۲ مرداد یک نقطه در شهرستان پیرانشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن امریکایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۹| |
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به گزارش تابناک؛ حامد صفاری در گفتوگو با ایرنا با اعلام این خبر اظهار کرد: بلافاصله بعد از این حمله نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حمله چندین خودرو نیز آسیب دید.
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی افزود: هنوز آماری از تعداد شهدا و مجروحین این حمله جنایتکارانه دشمن در دست نیست.
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