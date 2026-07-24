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حمله نیمار به منتقدان؛ سرتان به کار خودتان باشد

ستاره برزیلی با حمله به منتقدان گفت: اگر انتقاد نمی‌کنید به تمریناتم برگردم؛ بنابراین سرتان به کار خودتان باشد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۶
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نیمار

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه AS، نیمار به دلیل عملکردش در جام جهانی زیر نظر کارلو آنچلوتی نیز با انتقاد‌های شدیدی روبه‌رو شده است. بسیاری معتقد بودند او نتوانست تأثیر مورد انتظار را بگذارد و همچنین انگیزه و اشتیاق کافی برای بازگشت به رقابت‌ها از خود نشان نداده است.

 

ستاره برزیلی بار دیگر جنجال به پا کرده است. او آخرین دیدار سانتوس را از دست داد، در حالی که در حال تفریح در شهر سائوپائولو بود.

 

پس از حذف برزیل مقابل نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، نیمار چند روزی فرصت استراحت پیدا کرد. بسیاری انتظار داشتند او برای مرحله حساس و سرنوشت‌ساز فصل به ترکیب سانتوس بازگردد، اما غیبتش در آخرین مسابقه، موج گسترده‌ای از انتقاد‌ها را به دنبال داشت.

 

نیمار در ویدیویی که از مرکز تمرینی سانتوس در حساب رسمی خود منتشر کرد، به این انتقاد‌ها واکنش نشان داد و گفت: اینجا بودم و خودم را برای دومین جلسه تمرینی آماده می‌کردم که یادم آمد خیلی‌ها درباره این صحبت می‌کنند که چرا در روز تعطیلم تفریح کردم.

 

او ادامه داد: صبح تمرین کردم و در مسابقه بازی نکردم و بعد دوباره به تمرین برگشتم. آن روز، روز استراحتم بود، اما با این حال باز هم درباره آن روز حرف می‌زنند. الان هم دارم خودم را برای تمرین آماده می‌کنم. می‌توانم تمرین کنم یا قرار است باز هم از من انتقاد کنید؟ سرتان به کار خودتان باشد.

 

غیبت نیمار برای سانتوس هزینه‌ای سنگین نداشت، زیرا این تیم با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل یونیورسیداد سنترال ونزوئلا به پیروزی رسید و یک گام دیگر به صعود به مرحله بعدی رقابت‌های کوپا سودامریکانا نزدیک‌تر شد.

 

انتظار می‌رود نیمار شنبه آینده در دیدار سانتوس مقابل شاپه‌کوئنزه در لیگ برزیل به ترکیب تیمش بازگردد.

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