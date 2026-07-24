تردد ۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته
فرماندار مهران از تردد ۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
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به گزارش تابناک؛ حیدر نعمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۸۰ هزار و ۹۶۷ نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
وی اظهار کرد: از این تعداد، ۷۴ هزار و ۶۲۹ نفر از کشور خارج شده و ۶ هزار و ۳۳۸ نفر نیز وارد کشور شدهاند.
فرماندار مهران با اشاره به افزایش تردد زائران از این گذرگاه مرزی افزود: مرز بینالمللی مهران با آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، خدماتی و امنیتی، در حال ارائه خدمات به زائران و مسافران است.
نعمتی تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، خدماترسانی مطلوب و تأمین امنیت زائران در این مرز اندیشیده شده است.
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