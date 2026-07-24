هشدار قاطع عراقچی درباره توقیف داراییهای ایران
وزیر امور خارجه گفت: توقیف داراییهای یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده، ایجاد یک سابقه خطرناک و التهابآفرین است.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۳۱| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: توقیف داراییهای یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده، ایجاد یک سابقه خطرناک و التهابآفرین است.
عراقچی گفت: کسانی که از چنین منابعی استقبال میکنند یا از آن سود میبرند، باید به خاطر داشته باشند که وقتی دولتها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ داراییای از امنیت و مصونیت برخوردار نخواهد بود.
وی تصریح کرد: آشوب و بیثباتیِ ناشی از چنین روندی، نه خوشایند خواهد بود و نه صلحآمیز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پی عملیات فریب واشنگتن درباره کشتیهای تجاری ادعا کرد: هرگونه خسارت به کشتیها و محمولهها از محل داراییهای ایران نزد آمریکا پرداخت خواهد شد.
رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در ادامه ادعاها و لفاظیهای خصمانه خود علیه ایران مدعی شد: «لطفا این بیانیه را تا اطلاع ثانوی به عنوان اعلام رسمی در نظر بگیرید که از این لحظه به بعد، هرگونه خسارتی که به کشتیها، محمولهها و یا هر چیز مرتبط با آنها وارد شود، از محل داراییهای ایران که در اختیار و تحت کنترل آمریکا است، پرداخت خواهد شد.»
ترامپ ادعا کرد: «این خسارتها ممکن است بسیار قابل توجه باشند، اما با این حال، این اقدام منصفانه و عادلانه است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»
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