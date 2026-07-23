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کد خبر:۱۳۸۶۲۲۹
کد خبر:۱۳۸۶۲۲۹
43383 بازدید
نظرات: ۱۸۰
نبض خبر

درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید

امیرحسین ثابتی نماینده جبهه پایداری و چهره نزدیک به سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی و محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یک مناظره درباره جنگ و مذاکره با آمریکا کارشان به جاهای باریک رسید و هر لحظه انتظار می‌رفت ماجرا فراتر از درگیری لفظی برود که مجری کار را تمام کرد. گزیده‌ای قابل تامل از این برنامه را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو امیرحسین ثابتی محمدمهدی شهریاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۱۸۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
12
74
پاسخ
متاسفانه خيلي مشكل داريم. فرهنگ و اخلاقيات طي اين چند دهه اخير خيلي لطمه ديد! هوچيگري و توهين تبديل به ارزش شد. وقتي نماينده مجلس در رسانه اينگونه صحبت مي كند از كف جامعه چه انتظاري بايد داشته باشيم؟
پاسخ ها
طهمورث
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
منظورت ثابتی یه دیگه؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
زمانی این بی اخلاقی رایج شد که احمدی نژاد تو مناظره های انتخابی شروع کرد به جفنگیات
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی که رانت مالی استفاده کرده(با توجه به رسوخ تا اوج این رانتی ها) تا حالاابروش رو توی قوطی کرده بودند...باهردرصدی و باهر دیدگاهی، انسان پاکی بنظر میرسه...کاش همه نماینده ها تندرو بودند اما سالم...نه کندرو و رانتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی کاملا بر مباحث مطرح شده مسلط بود و مستند صحبت کرد. شهریاری احساسی و شخصی و بدون سند صحبت کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
آقای شهریاری! این دفعه خواستی مناظره کنی قبلش کمی مطالعه کن!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تابناک! طبق معمول تیتر غلط زدی! یک نماینده توهین آمیز صحبت کرد و اون شهریاری بود نه ثابتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کشور ما همین مناظره ها رو اگر داشته باشه می تونیم به یک تعادل بررسی و به سمت درست تاریخ برویم و هم فکر شویم
یوسف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نخیر آقای طهمورث.اتفاقا منظورش شهریاری ب هست.
ثابتی که بنده خدا در نهایت ادب صحبت میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
38
26
پاسخ
تابناک مواظب خودت باش، ذوق مرگ نشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
91
206
پاسخ
ما که کیف کردیم از ضایع شدن ثابتی ..‌به خصوص آنجا که بهش گفت شما یک دهم درصد مردم هم نیستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
والا همین کیفهای شما ما رو بیچاره کرده، جوگیری بد دردیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
گناه داره بنده خدا جوان هست و جویای نام و دوست داره معروف بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یکی جوان است و مودب ، یکی سنی گذشته و بی ادب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی نیازی به معروف شدن نداره چرا که سالهاست معروف است. هم هوش کلامی بسیار خوبی دارد، هم حافظه و سواد سیاسی کافی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تا جایی که ما فهمیدیم این آقای شهریاری بود که علمی صحبت نکرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
هردو نماینده فاقد منطق یعنی میشه دیگه این جور آدمها رو نبینیم تو مجلس این همه انسان فرهیخته توی این مملکت هست فقط باید بهشون بها داده بشه بعد ببینین چطور خدمت خواهند کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
میشه بگی تو این مناظره ثابتی کجا بی‌منطقی کرد؟!! یه مثال بزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
با همین منطق در انتخابات هم شرکت کردید و کشور رابه اینجا رساندید
یوسف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
میشه بگید چرا باید از بی ادبی کسی در حد نماینده مجلس در مقابل مردم کشورش در تقابل با نماینده دیگری از کشور شما اینقدر کیفور بشید؟
بهتر ه که از ادب و تربیت دیگران کیف کنید بزرگوار.
واقعا فکر کنید که آیا آقای ثابتی حرف بدی زد یا این آقای به اصطلاح نماینده که میگه تنگه رو به دشمن واگذار کنیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ای خدا که هرچی میکشیم از همین جوزدگیهای شماست...با همین فن بارها ازتون رای گرفتن و بعد شما غورش رو به کس دسگه ای زدی
امیدوارم خدا سخت باهاتون حساب کنه چون پدر همه رو درآوردید و فکر کردید تعیین سرنوشت 90میلیون شوخیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
64
170
پاسخ
تابتی چند سالش هست؟
زمان جنگ ایران و عراق کجا بود؟
برای دفعات بعدی مناظره به جای لیوان آب تنگ آب بگذار جلوش.
توی همین اوضاع بره مناطق جنگی جنوب تا مزه جنگ رو بچشه.
نه اینکه به خط ریش و خط اطو لباسش برسه.
ثابتی بهتره سری به کامنتهای مردم بزنه.
نظرات مردم رو در مورد میزان محبوبیتش و جنگ رو ببینه.

دست پیش میگیره که پس نیافته.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اگر ملاک شما جنگ ایران و عراق باشد پس هیچوقت نیروهای جوان حق اظهارنظر ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی که از روز اول جنگ زیر موشک و جنگنده تهران تو میدون بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
شهریاری در جنگ کجا بود؟ خط اول جبهه این گروه دزفول بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نگو چند سالشه بگو چی میگه ، حرف حق را باید تحمل کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
عجب منطقی...لابد نصف اینایی که مثبت دادنم جوانن و دلشون میخواد کاره ای بشن
پس با منطق خودشون بهشون میگم شماها جوانید و تو جنگم نبودید...برید وقتی پیر شدید و سابقه ی جنگم تو کارنامتون بود بیاید مسئول بشید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
64
149
پاسخ
مشخص بود که ثابتی برای تخریب آمده و نه برای توجیه کردن ویا توجیه شدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
واقعا ثابتی بیخود وقتشو تلف میکنه ...اینا 40 ساله حرفشون همینه، وقتی رئیسشون میگه فردای دنیا ، دنیای گفتگوست نه موشک دیگه از رهروها چه توقعی داری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بله به امثال دکتر ثابتی توصیه می‌کنم با این جماعت دنیاطلب بحث نکنه و به جاش تو تجمعات روشنگری کنه. اون جماعت رو دیگه خوب می‌شناسیم!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کاملا معلوم بود شهریاری خیلی منطقی ، با ادب رفتار کرد . چشم نخورید با این همه پررویی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خودت رو دلداری بده اشکال نداره
یوسف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
واقعا که نظرتون نهایت بی انصافی هست.
کلا همفکران طیف شما همینطور بی انصافانه رفتار میکنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
درست میگی ولی درست تر رو اونی میگه که گفت خلایق هرچه لایق
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
136
82
پاسخ
ادب یک اصلاحاتی واقعا حال به هم زنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بله واقعا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اقای ثابتی دکترای چی داره به تمام جانباز های مملکت توهین کرد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
169
83
پاسخ
ثابتی از اندک نمایندگان پاکدست و ضد فساده حملاتی که بهش میشه توسط الیگارشیه مردم عادی فریب جو سازی هارو نخورن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
چگونه وارد مجلس شد . فساد یعنی چه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی سواد سیاسی خوبی دارد. هوش کلامی خوبی دارد. ضد دنیاطلبی و راحت‌طلبی مفسدان است. دیگر چه خصلتی باید داشته باشد تا نماینده شود؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
این اقا از قیافش معلومه تا بحال تو افتاب نرفته برای مردم نسخه می پیچه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
14
50
پاسخ
وقتی این ها میشن نماینده مجلس ادم چ بگه .
فقط یک کلام سلام و صلوات خدا بر نظامیان
هوافضا و عزیزان نظامی درود بر شماها که افتخار ایرانید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
منظورت از اینها کیه؟! کسی که بی ادبی می‌کنه با کسی که با منطق و استدلال جواب میده یکی هست؟؟!! درود بر دکتر ثابتی
یوسف
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اولا بله درود بر رزمندگان و بچه های هوافضا.
ثانیا درود بر دکتر ثابتی که هم مودب و هم باسواد و هم صادق و دلسوز هستند
حاج عبدالجبار
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
135
73
پاسخ
توهین نماینده سوپر اصلاح طلب به نماینده انقلابی مجلس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کاری به اصلاح طلبان ندارد هرچند ثابتی حقش بود .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
سوپر اصلاح طلب عالی بود.
ناشناس
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Canada
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
58
143
پاسخ
اصلا این ثابتی اهل منطق نیست. کسی نباید با او مناظره کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
دمش گرم
بلاخره یکی پیدا شد به ثابتی بگوید
شما با رانت رفتی مجلس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
در مناظره دیدیم چه کسی اهل منطق نیست!! احتمالا مناظره رو گوش ندادی و الکی اظهار نظر کردی!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
درود بر ثابتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کسی قدرت مناظره با ثابتی رو نداره!! رسوا میشه. درود بر ثابتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اگه ثابتی با رانت رفته مجلس خودش با این بی سوادی و هوش کلامی پایین چطوری رفته مجلس؟؟ برای رای دهندگان به این فرد متاسفم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
عزیز من اونی که سمت راست نشسته ثابتی هست
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