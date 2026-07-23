نبض خبر
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید
امیرحسین ثابتی نماینده جبهه پایداری و چهره نزدیک به سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی و محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یک مناظره درباره جنگ و مذاکره با آمریکا کارشان به جاهای باریک رسید و هر لحظه انتظار میرفت ماجرا فراتر از درگیری لفظی برود که مجری کار را تمام کرد. گزیدهای قابل تامل از این برنامه را میبینید.
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متاسفانه خيلي مشكل داريم. فرهنگ و اخلاقيات طي اين چند دهه اخير خيلي لطمه ديد! هوچيگري و توهين تبديل به ارزش شد. وقتي نماينده مجلس در رسانه اينگونه صحبت مي كند از كف جامعه چه انتظاري بايد داشته باشيم؟
پاسخ ها
طهمورث| |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یوسف| |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی که بنده خدا در نهایت ادب صحبت میکنه.
ما که کیف کردیم از ضایع شدن ثابتی ..به خصوص آنجا که بهش گفت شما یک دهم درصد مردم هم نیستی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یوسف| |
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بهتر ه که از ادب و تربیت دیگران کیف کنید بزرگوار.
واقعا فکر کنید که آیا آقای ثابتی حرف بدی زد یا این آقای به اصطلاح نماینده که میگه تنگه رو به دشمن واگذار کنیم؟
ناشناس| |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
امیدوارم خدا سخت باهاتون حساب کنه چون پدر همه رو درآوردید و فکر کردید تعیین سرنوشت 90میلیون شوخیه
تابتی چند سالش هست؟
زمان جنگ ایران و عراق کجا بود؟
برای دفعات بعدی مناظره به جای لیوان آب تنگ آب بگذار جلوش.
توی همین اوضاع بره مناطق جنگی جنوب تا مزه جنگ رو بچشه.
نه اینکه به خط ریش و خط اطو لباسش برسه.
ثابتی بهتره سری به کامنتهای مردم بزنه.
نظرات مردم رو در مورد میزان محبوبیتش و جنگ رو ببینه.
دست پیش میگیره که پس نیافته.
زمان جنگ ایران و عراق کجا بود؟
برای دفعات بعدی مناظره به جای لیوان آب تنگ آب بگذار جلوش.
توی همین اوضاع بره مناطق جنگی جنوب تا مزه جنگ رو بچشه.
نه اینکه به خط ریش و خط اطو لباسش برسه.
ثابتی بهتره سری به کامنتهای مردم بزنه.
نظرات مردم رو در مورد میزان محبوبیتش و جنگ رو ببینه.
دست پیش میگیره که پس نیافته.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
پس با منطق خودشون بهشون میگم شماها جوانید و تو جنگم نبودید...برید وقتی پیر شدید و سابقه ی جنگم تو کارنامتون بود بیاید مسئول بشید
مشخص بود که ثابتی برای تخریب آمده و نه برای توجیه کردن ویا توجیه شدن
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یوسف| |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کلا همفکران طیف شما همینطور بی انصافانه رفتار میکنند.
ناشناس| |
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ادب یک اصلاحاتی واقعا حال به هم زنه
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ناشناس| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثابتی از اندک نمایندگان پاکدست و ضد فساده حملاتی که بهش میشه توسط الیگارشیه مردم عادی فریب جو سازی هارو نخورن.
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ناشناس| |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
وقتی این ها میشن نماینده مجلس ادم چ بگه .
فقط یک کلام سلام و صلوات خدا بر نظامیان
هوافضا و عزیزان نظامی درود بر شماها که افتخار ایرانید
فقط یک کلام سلام و صلوات خدا بر نظامیان
هوافضا و عزیزان نظامی درود بر شماها که افتخار ایرانید
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ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یوسف| |
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ثانیا درود بر دکتر ثابتی که هم مودب و هم باسواد و هم صادق و دلسوز هستند
توهین نماینده سوپر اصلاح طلب به نماینده انقلابی مجلس
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ناشناس| |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اصلا این ثابتی اهل منطق نیست. کسی نباید با او مناظره کند
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ناشناس| |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بلاخره یکی پیدا شد به ثابتی بگوید
شما با رانت رفتی مجلس
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳