درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید

امیرحسین ثابتی نماینده جبهه پایداری و چهره نزدیک به سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی و محمدمهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یک مناظره درباره جنگ و مذاکره با آمریکا کارشان به جاهای باریک رسید و هر لحظه انتظار می‌رفت ماجرا فراتر از درگیری لفظی برود که مجری کار را تمام کرد. گزیده‌ای قابل تامل از این برنامه را می‌بینید.