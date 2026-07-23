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صنعا به ترامپ: نیروهای مسلح یمن منتظرتان هستند

معاون وزیر خارجه یمن با واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا، تأکید کرد در صورت تکرار حمله به یمن، نیروهای مسلح این کشور آماده پاسخگویی هستند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۲۵
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یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه یمن در واکنش به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر ترامپ بخواهد تجربه شکست‌خورده خود در یمن را تکرار کند، نیرو‌های مسلح یمن آماده مقابله با هرگونه تجاوز هستند.

طبق گزارش المسیره، ابوراس با توصیف ترامپ به عنوان «شریک در جنایت ادامه محاصره یمن»، گفت: اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره موضع یمن در زمینه رفع محاصره عربستان، نشان می‌دهد که واشنگتن در استمرار محاصره این کشور شریک است.

وی تأکید کرد که مواضع دولت آمریکا در قبال یمن، مشارکت مستقیم آن در تداوم محاصره و تشدید رنج‌های مردم یمن را آشکار می‌سازد و هرگونه اقدام نظامی جدید علیه یمن با پاسخ نیرو‌های مسلح این کشور روبه‌رو خواهد شد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که در پی محاصره دریایی عربستان توسط نیرو‌های مسلح یمن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این بار تهدید‌های توخالی خود را علیه یمن تکرار کرد.

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یمن صنعا نیروهای مسلح محاصره
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