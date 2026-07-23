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ادعای حمله ایران به نیروگاه کویت، فریبی صهیونیستی است

یک منبع عالی امنیتی سیاسی به المیادین گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر حمله ایران به یک نیروگاه برق در کویت، چیزی جز یک فریب و گمراه‌سازی عمدی نیست.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۱۸
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انفجار

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع عالی امنیتی سیاسی به المیادین گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر حمله ایران به یک نیروگاه برق در کویت، چیزی جز یک فریب و گمراه‌سازی عمدی نیست.

این روایت جعلی و فریبکارانه، بخشی از عملیات «پرچم دروغین» است که رژیم صهیونیستی در حال اجرای آن است.

عملیات فریب صهیونیست‌ها هیچ ارتباطی با عملیات‌های نظامی ایران ندارد.

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نیروگاه برق فریب پرچم دروغین رژیم صهیونیستی کویت
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