یک منبع عالی امنیتی سیاسی به المیادین گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر حمله ایران به یک نیروگاه برق در کویت، چیزی جز یک فریب و گمراه‌سازی عمدی نیست.

ادعای حمله ایران به نیروگاه کویت، فریبی صهیونیستی است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع عالی امنیتی سیاسی به المیادین گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر حمله ایران به یک نیروگاه برق در کویت، چیزی جز یک فریب و گمراه‌سازی عمدی نیست.

این روایت جعلی و فریبکارانه، بخشی از عملیات «پرچم دروغین» است که رژیم صهیونیستی در حال اجرای آن است.

عملیات فریب صهیونیست‌ها هیچ ارتباطی با عملیات‌های نظامی ایران ندارد.