ادعای حمله ایران به نیروگاه کویت، فریبی صهیونیستی است
یک منبع عالی امنیتی سیاسی به المیادین گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر حمله ایران به یک نیروگاه برق در کویت، چیزی جز یک فریب و گمراهسازی عمدی نیست.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۱۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع عالی امنیتی سیاسی به المیادین گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر حمله ایران به یک نیروگاه برق در کویت، چیزی جز یک فریب و گمراهسازی عمدی نیست.
این روایت جعلی و فریبکارانه، بخشی از عملیات «پرچم دروغین» است که رژیم صهیونیستی در حال اجرای آن است.
عملیات فریب صهیونیستها هیچ ارتباطی با عملیاتهای نظامی ایران ندارد.
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