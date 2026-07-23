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تصاویر انهدام سرورهای آمازون مرتبط با ارتش آمریکا

تصاویر اصابت (سرجنگی نفوذی) و انهدام بخش سرورهای شرکت آمازون خدمات‌دهنده به نظامیان ارتش آمریکا در بحرین منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۱۱
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3554 بازدید
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۲
انهدام پایگاه

به گزاش تابناک به نقل از فارس؛ انهدام بخشی از زیرساخت‌های آمازون و سرورر‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری مورد استفاده ارتش آمریکا در بحرین را باید تلاشی برای هدف قرار دادن لایه زیرساخت اطلاعاتی و پردازش داده دانست، نه صرفاً یک هدف فیزیکی. اختلال در چنین مرکزی می‌تواند بر دسترسی به بخشی از داده‌ها، سامانه‌های پشتیبانی، خدمات پردازشی و برخی سرویس‌های فرماندهی و مدیریتی اثر بگذارد و فرماندهی را به انتقال بار پردازشی به مراکز جایگزین و بازیابی سرویس‌ها وادار کند.

تصاویر انهدام سرورهای آمازون مرتبط با ارتش آمریکا

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زیرساخت آمازون ارتش آمریکا انهدام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
7
پاسخ
دست مریزاد نیروهای مسلح حافظ ایران زمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
5
پاسخ
الله اکبــر
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