تصاویر انهدام سرورهای آمازون مرتبط با ارتش آمریکا
تصاویر اصابت (سرجنگی نفوذی) و انهدام بخش سرورهای شرکت آمازون خدماتدهنده به نظامیان ارتش آمریکا در بحرین منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۱۱| |
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به گزاش تابناک به نقل از فارس؛ انهدام بخشی از زیرساختهای آمازون و سروررهای ارائهدهنده خدمات ابری مورد استفاده ارتش آمریکا در بحرین را باید تلاشی برای هدف قرار دادن لایه زیرساخت اطلاعاتی و پردازش داده دانست، نه صرفاً یک هدف فیزیکی. اختلال در چنین مرکزی میتواند بر دسترسی به بخشی از دادهها، سامانههای پشتیبانی، خدمات پردازشی و برخی سرویسهای فرماندهی و مدیریتی اثر بگذارد و فرماندهی را به انتقال بار پردازشی به مراکز جایگزین و بازیابی سرویسها وادار کند.
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