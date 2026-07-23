تصاویر انهدام سرورهای آمازون مرتبط با ارتش آمریکا

به گزاش تابناک به نقل از فارس؛ انهدام بخشی از زیرساخت‌های آمازون و سرورر‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری مورد استفاده ارتش آمریکا در بحرین را باید تلاشی برای هدف قرار دادن لایه زیرساخت اطلاعاتی و پردازش داده دانست، نه صرفاً یک هدف فیزیکی. اختلال در چنین مرکزی می‌تواند بر دسترسی به بخشی از داده‌ها، سامانه‌های پشتیبانی، خدمات پردازشی و برخی سرویس‌های فرماندهی و مدیریتی اثر بگذارد و فرماندهی را به انتقال بار پردازشی به مراکز جایگزین و بازیابی سرویس‌ها وادار کند.