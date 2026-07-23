اعدام خواهران رحیمی در اصفهان تکذیب شد
از ساعاتی پیش رسانههای معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام ۲ دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۰۸| |
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اعدام خواهران رحیمی در اصفهان تکذیب شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ از ساعاتی پیش رسانههای معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام ۲ دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با رد شایعه منتشرشده، گفت: ادعای منتشره در مورد اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی بی اساس و کذب است.
متهمان رومینا و ترانه رحیمی در جریان اغتشاشات دی ۱۴۰۴ دستگیر و روانه زندان شدهاند و پرونده هر ۲ آنها در حال رسیدگی در دادگاه صالح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نهایی نشده است.
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