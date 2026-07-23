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اعدام خواهران رحیمی در اصفهان تکذیب شد

از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام ۲ دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۰۸
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5232 بازدید
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قوه قضاییه

اعدام خواهران رحیمی در اصفهان تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام ۲ دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با رد شایعه منتشرشده، گفت: ادعای منتشره در مورد اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی بی اساس و کذب است.

متهمان رومینا و ترانه رحیمی در جریان اغتشاشات دی ۱۴۰۴ دستگیر و روانه زندان شده‌اند و پرونده هر ۲ آنها در حال رسیدگی در دادگاه صالح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نهایی نشده است.

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دادگستری اصفهان اعدام تکذیب زندان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
5
7
پاسخ
این جوانان خام را ببخشید در جامعه خوب نگاه کنید یکسری از جوانان هستند بعلت نداشتن سرپرست عاقل ودلسوز دارای مشکلات اخلاقی واعتیاد و دزدی و.. هستند معلوم است دشمنان به راحتی از طریق شبکه های مختلف می توانند از این افراد سوء استفاده کنند
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