از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام ۲ دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.

اعدام خواهران رحیمی در اصفهان تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ از ساعاتی پیش رسانه‌های معاند با انتشار ادعایی از اجرای حکم اعدام ۲ دختر جوان در استان اصفهان خبر دادند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با رد شایعه منتشرشده، گفت: ادعای منتشره در مورد اجرای حکم اعدام خواهران رحیمی بی اساس و کذب است.

متهمان رومینا و ترانه رحیمی در جریان اغتشاشات دی ۱۴۰۴ دستگیر و روانه زندان شده‌اند و پرونده هر ۲ آنها در حال رسیدگی در دادگاه صالح بوده و هنوز منتهی به صدور رأی نهایی نشده است.