دو ویدیوی مشکوک از تیم آرژانتین قبل از باخت به اسپانیا

تصاویر مشکوکی از پشت صحنه بازی آرژانتین و اسپانیا منتشر شده و خبرساز شده است. ویدیویی از رختکن تیم آرژانتین منتشر شده که در حالی که انزو فرناندز گریه می‌کند، لیونل مسی می‌گوید همه چیز را فراموش کنید و فقط روی بازی تمرکز کنید. در ویدیویی دیگر از گرم کردن لیونل مسی از شروع بازی، او پنج شوت به سمت دروازه می‌زند که حتی یکی از آنها در چارچوب نیست. از سویی دیگر لیساندرو مارتینز و رومرو بدون برخورد خاصی مصدوم شدند و برخی معتقدند اینکه انزو فرناندز با وجود کارت زرد روی پای حریف تکل کرده و کارت قرمز گرفته، مشکوک است. این دو ویدیو مشکوک را می‌بینید.