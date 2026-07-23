اطلاعیه درباره برگزاری امتحانات نهایی در استان هرمزگان
با عنایت به برنامهریزیهای انجام شده و نظر ستاد عالی آزمون ها، تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم در تمامی رشتهها، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ طبق برنامه قبلی و در تمامی حوزههای امتحانی سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با عنایت به برنامهریزیهای انجام شده و نظر ستاد عالی آزمون ها، تمامی امتحانات نهایی پایه یازدهم در تمامی رشتهها، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ طبق برنامه قبلی و در تمامی حوزههای امتحانی سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
همچنین به اطلاع میرساند، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴، تمامی امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز طبق جدول زمانبندی اعلام شده برگزار میگردد.
شایان ذکر است زمان برگزاری آزمونهای تعویقی ، متعاقباً از طریق پورتال رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و رسانههای معتبر اطلاعرسانی خواهد شد.
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