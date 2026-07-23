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نفت گران شد ترامپ یاد مذاکره با ایران افتاد

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس بار دیگر مدعی شد که ایران می‌خواهد با او مذاکره کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۰۱
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6426 بازدید
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نفت گران شد ترامپ یاد مذاکره با ایران افتاد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس بار دیگر مدعی شد که ایران می‌خواهد با او مذاکره کند.

وی در ادامه گفت: ولی آنها الان آماده توافق نیستند و هنوز به اندازه کافی احساس درد نکرده‌اند.

ادعا‌های ترامپ اندکی بعد از عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار مطرح شده است.

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دونالد ترامپ آکسیوس توافق مذاکره قیمت نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
4
پاسخ
مذاکره نکنید هر چقدر هم ترامپ التماس کرد مذاکره نکنید بزنید تو‌دهنش. اجازه ندهید ما را بازیچه خودش بکند.
ریحانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
2
پاسخ
لعنت بهت بیاد کثیف انشاالله تومرگت شادی کنیم وبرقصیم قمارباز دروغگو
جانفدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
3
پاسخ
عربستان خواب صادرات نفت و گاز را از منطقه ببیند. باید دنیا که حامی جنایتکاران است تاوان نادانی خودرا بپردازد. وما چیزی برای از دست دادن نداریم و می خواهیم با قدرت در میدان پاسخ کوبنده و ویرانگر بدهیم ودل مردم را شاد وگرم تر کنیم. ان شاء الله. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر ویمن شجاع وبا غیرت
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