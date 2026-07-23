نفت گران شد ترامپ یاد مذاکره با ایران افتاد

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس بار دیگر مدعی شد که ایران می‌خواهد با او مذاکره کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس بار دیگر مدعی شد که ایران می‌خواهد با او مذاکره کند.

وی در ادامه گفت: ولی آنها الان آماده توافق نیستند و هنوز به اندازه کافی احساس درد نکرده‌اند.

ادعا‌های ترامپ اندکی بعد از عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار مطرح شده است.