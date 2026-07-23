اولتیماتوم نمایندگان انگلیس به نخستوزیر درباره اسرائیل
به گزارش تابناک به نوشته الجزیره، این یافتهها ماه گذشته منتشر شد و در آن آمده بود که اسرائیل بهطور عمدی کودکان را هدف قرار میدهد.
در این نامه همچنین از برنهام خواسته شده است به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری که در ژوئیه ۲۰۲۴ صادر شد، عمل کند؛ نظری که بر اساس آن، اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است.
دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرده است که اسرائیل باید فورا از سرزمینهای فلسطینی خارج شود، تمامی شهرکها را برچیند، به فلسطینیان آسیبدیده غرامت بپردازد و بازگشت آوارگان را تسهیل کند.
این دیوان همچنین تاکید کرده است که همه کشورها باید از هرگونه کمک یا حمایت از اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل خودداری کنند.
قانونگذاران انگلیسی همچنین خواستار اعمال تحریم کامل تسلیحاتی علیه اسرائیل، وضع تحریمها و ممنوعیت هرگونه تجارت در حمایت از شهرکهای اسرائیلی شدهاند.
«پیتر لیری» معاون مدیر «کارزار همبستگی با فلسطین» از این نامه استقبال کرد و گفت: «دولت انگلیس برای مدت بسیار طولانی، بهطور عامدانه مسئولیتهای خود ذیل کنوانسیون منع نسلکشی و یافتههای دیوان بینالمللی دادگستری را نادیده گرفته و همزمان از اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین حمایت کرده است.»