ترامپ: به کمک اسرائیل در حملات علیه ایران نیاز نداریم
رئیسجمهور تروریستی آمریکا، در گفتوگویی اختصاصی با شبکهٔ ۱۲ رژیم صهیونیستی: اگر از اسرائیل بخواهد آنها ظرف دو دقیقه به حملات آمریکا علیه ایران خواهند پیوست، اما مدعی شد که آمریکا به هیچ کشوری نیاز ندارد.
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به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور تروریستی آمریکا، در گفتوگویی اختصاصی با شبکهٔ ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اگر از اسرائیل بخواهد آنها ظرف دو دقیقه به حملات آمریکا علیه ایران خواهند پیوست، اما مدعی شد که آمریکا به هیچ کشوری نیاز ندارد.
مشارکت اسرائیل در حملات علیه ایران، عواقبی به دنبال خواهد داشت.
اگر از آنها بخواهم، اسرائیل ظرف دو دقیقه به ما ملحق میشود، اما ما به هیچ کس نیازی نداریم. مشارکت اسرائیل در حملات علیه ایران، عواقبی خواهد داشت.
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