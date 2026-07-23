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ترامپ در حال بررسی حملات گسترده علیه ایران

ترامپ روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با آکسیوس ادعا کرد که به‌طور جدی در حال بررسی ازسرگیری عملیات‌های بزرگ رزمی علیه ایران است؛ از جمله حملاتی که ممکن است گسترده‌تر از حملات انجام‌شده در جریان «عملیات خشم حماسی» باشد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۹۵
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11157 بازدید
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۷
ترامپ عصبانی

به گزارش تابناک؛ ترامپ روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با آکسیوس ادعا کرد که به‌طور جدی در حال بررسی ازسرگیری عملیات‌های بزرگ رزمی علیه ایران است؛ از جمله حملاتی که ممکن است گسترده‌تر از حملات انجام‌شده در جریان «عملیات خشم حماسی» باشد.

ترامپ در یک مصاحبه کوتاه اذعان کرد که چنین تصمیمی پیامد‌هایی خواهد داشت و تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

ترامپ هیچ ضرب‌الاجلی برای تصمیم‌گیری اعلام نکرد.

دو مقام دیگر آمریکایی نیز تأیید کردند که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ دستور جدیدی به ارتش داده نشده است.

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دونالد ترامپ آمریکا عملیات خشم حماسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
0
پاسخ
زر #مفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
2
پاسخ
بحرین رو تبدیل کنید به سومالی
برق و آب و سکوهای نفتیش رو ذوب کنید
بقیه کشورها هم حساب کار دستشون میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
0
پاسخ
ترامپ گورخودش و سربازاش را با دست خودش میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
1
پاسخ
خدا بزرگه. در پناه خداییم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
2
پاسخ
نیروهای مسلح ما کار خودشون رو تا اینجا به خوبی انجام دادن. باقیش باید امید به خدا داشت. ان تنصرالله ینصرکم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
دروغگو های کثیفی هستند و دنبال غافلگیری هستند باید مواظب ترور ها باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
0
پاسخ
آنچه خدا خواست همان می شود
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