ترامپ در حال بررسی حملات گسترده علیه ایران

ترامپ روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با آکسیوس ادعا کرد که به‌طور جدی در حال بررسی ازسرگیری عملیات‌های بزرگ رزمی علیه ایران است؛ از جمله حملاتی که ممکن است گسترده‌تر از حملات انجام‌شده در جریان «عملیات خشم حماسی» باشد.

به گزارش تابناک؛ ترامپ روز پنج‌شنبه در گفت‌و‌گو با آکسیوس ادعا کرد که به‌طور جدی در حال بررسی ازسرگیری عملیات‌های بزرگ رزمی علیه ایران است؛ از جمله حملاتی که ممکن است گسترده‌تر از حملات انجام‌شده در جریان «عملیات خشم حماسی» باشد.

ترامپ در یک مصاحبه کوتاه اذعان کرد که چنین تصمیمی پیامد‌هایی خواهد داشت و تأکید کرد که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

ترامپ هیچ ضرب‌الاجلی برای تصمیم‌گیری اعلام نکرد.

دو مقام دیگر آمریکایی نیز تأیید کردند که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ دستور جدیدی به ارتش داده نشده است.