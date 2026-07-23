کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اردن در بیانیه‌ای مشترک بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهام‌پراکنی علیه ایران پرداخته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اردن در بیانیه‌ای مشترک بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهام‌پراکنی علیه ایران پرداخته‌اند.

در این بیانیه حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه «تجاوزی آشکار و نقض منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی» توصیف شده است.

این کشور‌ها همچنین گفته‌اند: «ما حق دفاع مشروع از خود را به‌صورت فردی یا جمعی محفوظ می‌دانیم و برای حفاظت از حاکمیت خود، هر اقدام قانونی را که لازم بدانیم، به‌کار می‌گیریم.»