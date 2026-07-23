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بیانیه ضدایرانی کشورک‌های خلیج فارس و اردن

کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اردن در بیانیه‌ای مشترک بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهام‌پراکنی علیه ایران پرداخته‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۹۴
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5243 بازدید
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۷
کشورهای خلیج فارس

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اردن در بیانیه‌ای مشترک بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهام‌پراکنی علیه ایران پرداخته‌اند.

در این بیانیه حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه «تجاوزی آشکار و نقض منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی» توصیف شده است.

این کشور‌ها همچنین گفته‌اند: «ما حق دفاع مشروع از خود را به‌صورت فردی یا جمعی محفوظ می‌دانیم و برای حفاظت از حاکمیت خود، هر اقدام قانونی را که لازم بدانیم، به‌کار می‌گیریم.»

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برچسب ها
کشورهای خلیح فارس اردن رژیم صهیونیستی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
France
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
2
پاسخ
گور بابای قوانین بین المللی که شما شیخک های تازه به دوران رسیده از ان دم بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
2
پاسخ
این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست چنان درسی بهتون بدیم که سه هزار سال بعد هم ازکتابهای درسی حذف نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
2
پاسخ
انها دهات هم نیستند چه برسد به شهر که بعد بتوان گفت کشورک هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
غلط کردن. فقط ما ضربه بخوریم اونا راحت بشینن؟ از این خبرا نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
ایران باید سریع پاسخ دهد
حمله به ایران از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اردن «تجاوزی آشکار و نقض منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی» است
ما حق دفاع مشروع از خود را محفوظ می‌دانیم و برای حفاظت از حاکمیت خود، هر اقدام قانونی را که لازم بدانیم، به‌کار می‌گیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
1
پاسخ
کشورک را خوب آمدی ، البته اینها کشورک هم نیستند اینها فعلا استانهای آمریکا هستند که استاندارانشان را هم آمریکا تعیین میکند
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
1
1
پاسخ
بزودی استان های قطر امارات کویت عربستان یمن بحرین را که جز ایران بوده پس خواهیم گرفتم و یک طویله بزرگ صنعتی جهت پروش گاوهای شیر ده را در بیابان‌های عربستان برای رهبران استان های عربی تاسیس میکنیم
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