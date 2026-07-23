بیانیه ضدایرانی کشورکهای خلیج فارس و اردن
کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن در بیانیهای مشترک بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهامپراکنی علیه ایران پرداختهاند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۹۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن در بیانیهای مشترک بدون محکوم کردن تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اتهامپراکنی علیه ایران پرداختهاند.
در این بیانیه حمله ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه «تجاوزی آشکار و نقض منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی» توصیف شده است.
این کشورها همچنین گفتهاند: «ما حق دفاع مشروع از خود را بهصورت فردی یا جمعی محفوظ میدانیم و برای حفاظت از حاکمیت خود، هر اقدام قانونی را که لازم بدانیم، بهکار میگیریم.»
گزارش خطا
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گور بابای قوانین بین المللی که شما شیخک های تازه به دوران رسیده از ان دم بزنید
این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست چنان درسی بهتون بدیم که سه هزار سال بعد هم ازکتابهای درسی حذف نشه
ایران باید سریع پاسخ دهد
حمله به ایران از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن «تجاوزی آشکار و نقض منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی» است
ما حق دفاع مشروع از خود را محفوظ میدانیم و برای حفاظت از حاکمیت خود، هر اقدام قانونی را که لازم بدانیم، بهکار میگیریم
حمله به ایران از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن «تجاوزی آشکار و نقض منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی» است
ما حق دفاع مشروع از خود را محفوظ میدانیم و برای حفاظت از حاکمیت خود، هر اقدام قانونی را که لازم بدانیم، بهکار میگیریم
کشورک را خوب آمدی ، البته اینها کشورک هم نیستند اینها فعلا استانهای آمریکا هستند که استاندارانشان را هم آمریکا تعیین میکند