استیصال ترامپ در مقابل اقتدار یمنیها
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بعد از اعلام محاصره عربستان سعودی از سوی یمن و اعمال موثر آن، رئیسجمهور آمریکا امروز در پیامی در تروث سوشال با اشاره به هدف قرار گرفتن دو کشتی عربستان سعودی، تهدید کرد که «اگر بار دیگر چنین کاری انجام دهند، ایالات متحده ایران را مسئول خواهد دانست». او ضمن این ادعا که انصارالله یمن نیروی نیابتی و وابسته به ایران است، افزود «مجازات نظامی سنگینی علیه ایران و البته خود حوثیها اعمال خواهد شد». ترامپ با بیان این که یمنیها تاکنون در جریان جنگ ایران مسئولانه عمل کرده بودند، استیصال خود را از وضعیت موجود اینطور بیان کرد «از حوثیها بسیار ناامید شدهام، زیرا آنها تا پیش از این بسیار حرفهای و هوشمندانه رفتار کرده بودند».
سخنگوی نیروهای مسلح یمن سرتیپ یحیی سریع بامداد امروز اعلام کرد که دو نفتکش سعودی با چندین موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند. این مقام یمنی با بیان اینکه «تقریباً ۱۰ کشتی را مجبور به عقبنشینی و بازگشت کردیم»، افزود «به عملیات دریایی خود علیه دشمن سعودی ادامه خواهیم داد تا اصل چشم در برابر چشم را اجرا کنیم». یحیی سریع دوشنبه از ممنوعیت کشتیرانی و محاصره دریایی بر عربستان، بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» خبر داد.