به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمله به سازه‌های اسکان نظامیان ارتش آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم، مستقیماً بخش پشتیبانی نیروی انسانی را هدف قرار داده است. چنین اهدافی اگرچه جزو زیرساخت‌های رزمی محسوب نمی‌شوند، اما نقش مهمی در حفظ آمادگی، تداوم استقرار و پشتیبانی از نیرو‌های عملیاتی دارند. از بین رفتن این تأسیسات می‌تواند فرماندهی را ناچار به جابه‌جایی نیروها، افزایش تدابیر حفاظتی و اختصاص منابع بیشتر برای بازسازی و ایجاد محل‌های اسکان جایگزین کند. این امر بخشی از ظرفیت پشتیبانی پایگاه را به جای مأموریت‌های عملیاتی، صرف حفظ امنیت و تداوم استقرار نیرو‌ها خواهد کرد.