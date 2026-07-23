صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

انهدام محل استقرار نظامیان آمریکایی در علی‌السالم کویت

جدیدترین به‌روزرسانی تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تایید می‌کند که بخش‌های بیشتری از شبکه فرماندهی ارتش تروریستی ایالات‌متحده، منهدم شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۸۶
| |
2629 بازدید
نابودی پایگاه آمریکا

انهدام محل استقرار نظامیان آمریکایی در علی‌السالم کویت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمله به سازه‌های اسکان نظامیان ارتش آمریکا در پایگاه هوایی علی السالم، مستقیماً بخش پشتیبانی نیروی انسانی را هدف قرار داده است. چنین اهدافی اگرچه جزو زیرساخت‌های رزمی محسوب نمی‌شوند، اما نقش مهمی در حفظ آمادگی، تداوم استقرار و پشتیبانی از نیرو‌های عملیاتی دارند. از بین رفتن این تأسیسات می‌تواند فرماندهی را ناچار به جابه‌جایی نیروها، افزایش تدابیر حفاظتی و اختصاص منابع بیشتر برای بازسازی و ایجاد محل‌های اسکان جایگزین کند. این امر بخشی از ظرفیت پشتیبانی پایگاه را به جای مأموریت‌های عملیاتی، صرف حفظ امنیت و تداوم استقرار نیرو‌ها خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پایگاه آمریکایی علی السالم کویت نظامی زیرساخت بازسازی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر انهدام سرورهای آمازون مرتبط با ارتش آمریکا
هشدار گروه حنظله برای نابودی برق و آب آمریکا!
پنتاگون هویت نظامی کشته‌شده در پایگاه اربیل را فاش کرد
به زیرساخت‌های پرداخت کشور حمله سایبری نشده است
آمریکا حضور نظامی در خاورمیانه را تقویت می‌کند
تهدید دوباره ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران
حملات به مواضع آمریکا در اربیل / تعلیق پروازها
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
رضا امینیان درگذشت
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
ایران و آمریکا وارد «جنگ ابدی» می‌شوند/ هیچ‌یک نمی‌توانند به پیروزی قاطع دست یابند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۸ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۸ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005obq
tabnak.ir/005obq