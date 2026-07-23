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کد خبر: ۱۳۸۶۱۷۹
بازدید: ۷۲۹۰
نظرات: ۶

عکس: بازگشت تابوت‌های نظامیان آمریکا از اردن

در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا در مراسمی در پایگاه نیروی هوایی دوور، پیکر چهار نظامی کشته‌شده این کشور در جریان حمله به پایگاه «موفق سلطی» در اردن را تحویل گرفت، این حادثه بار دیگر پرسش‌های جدی درباره هزینه حضور نظامی واشنگتن در غرب آسیا و پیامدهای سیاست‌های منطقه‌ای این کشور برای نیروهایش را برجسته کرد. این واقعه، یادآور این واقعیت است که گسترش حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایه ایران، نه‌تنها ضامن امنیت نیست، بلکه سربازان آمریکایی را در کانون تنش‌های منطقه‌ای قرار داده و به بهای جان آن‌ها تمام می‌شود.

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برچسب‌ها:
تابوت‌های نظامیان آمریکا سربازان آمریکایی اردن عکس بین الملل
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
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غیر قابل انتشار:
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹
قبل از این، کسی به این جنایتکاران نمی تونست اخم کنه و هر جا که بودن هر تجاوز و جنایتی را انجام میدادند امروز شیران این سرزمین آنها را به جهنم می فرستند انشالله به زودی تابوت‌های بیشتری از این جنایتکاران ارسال خواهد شد هر چند یک تار موی بیگناهان و دانشمندان و سرداران و رهبر شهید نخواهد شد.
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reza
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
ان شالله تابوت ترامپ و نتانیاهو رو با هم آتش بزنیم! ترامپ قمارباز کاش دهها تابوت دیگه رو هم پیاده می کردی و سانسور نمی کردی؟ گفته بودی اردن دو کشته داده این که چهارتا بود!
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ناشناس
Italy
۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
چقدر عالی هستش، خدا بیشترش کنه، ترامپم توشون ببینیم با کل کابینه ملعونش
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ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۰
باید خودشان را برای سلام نظامی بیشتر آماده کنند
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ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹
باید از این حرامزاده ها بیشتر کشت.
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علی‌جعفری
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۱
کار‌برد‌عنوان‌پیکر‌بر‌لاشه‌......
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