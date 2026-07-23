عکس: بازگشت تابوت‌های نظامیان آمریکا از اردن

در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا در مراسمی در پایگاه نیروی هوایی دوور، پیکر چهار نظامی کشته‌شده این کشور در جریان حمله به پایگاه «موفق سلطی» در اردن را تحویل گرفت، این حادثه بار دیگر پرسش‌های جدی درباره هزینه حضور نظامی واشنگتن در غرب آسیا و پیامدهای سیاست‌های منطقه‌ای این کشور برای نیروهایش را برجسته کرد. این واقعه، یادآور این واقعیت است که گسترش حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایه ایران، نه‌تنها ضامن امنیت نیست، بلکه سربازان آمریکایی را در کانون تنش‌های منطقه‌ای قرار داده و به بهای جان آن‌ها تمام می‌شود.