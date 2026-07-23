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واکنش وزارت خارجه به نقش‌ انگلیس در حمله به ایران

این تصمیم، آشکارا خلاف اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است و طبق بند (و) ماده (۳) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، مصداق عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۸
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5409 بازدید
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وزارت خارجه

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم هیات حاکمه جدید انگلیس برای در اختیارگذاشتن پایگاه‌های نظامی و امکانات این کشور جهت تدارک و تسهیل حملات نظامی غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران را شدیدا محکوم می‌کند.

این تصمیم، آشکارا خلاف اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است و طبق بند (و) ماده (۳) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، مصداق عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب خواهد شد.

سیاستگزاران انگلیسی در حالی چنین تصمیمی گرفته‌اند که به خوبی می‌دانند حملات نظامی آمریکا علیه ایران که با مشارکت رژیم اشغالگر و نسل‌کش اسرائیل شروع شد و تاکنون ادامه یافته است، تجاوزی آشکار و نقض فاحش اصول بنیادین منشور سازمان ملل و قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و هرگونه مشارکت و همکاری در تدارک و اجرای این حملات غیرقانونی به مثابه همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی خواهد بود.

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برچسب ها
وزارت امور خارجه انگلیس آمریکا حمله به ایران سازمان ملل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
هادی
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
1
2
پاسخ
لعنت خدا بر دولت انگلیس کفتارمکارکه بدنبال جنگ وظلم وتجاوزبه کشورهای مسلمان بخصوص ایران و فلسطین اشغالی است ،انشاالله به عذاب الهی گرفتار شوند.
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