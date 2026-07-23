قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز ۱ مرداد
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۸ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد صعود قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۸ میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.
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