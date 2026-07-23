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قیمت دلار، یورو و درهم امرو‌ز ۱ مرداد

قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۲,۱۲۰ (یکصد و نود و دو هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.​
کد خبر: ۱۳۸۶۱۶۳
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 151120 (یکصد و پنجاه و یک هزار و یکصد و بیست) تومان به 151368 (یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و شصت و هشت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، به 192,120 (یکصد و نود و دو هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از 172385 (یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و هشتاد و پنج) تومان به 172759 (یکصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و پنجاه و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 219,250 (دویست و نوزده هزار و دویست و پنجاه) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 41149 (چهل و یک هزار و یکصد و چهل و نه) تومان به 41216 (چهل و یک هزار و دویست و شانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته، به 52,890 (پنجاه و دو هزار و هشتصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به 256,730 (دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، 4,060 (چهار هزار و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به 136,430 (یکصد و سی و شش هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به 134,460 (یکصد و سی و چهار هزار و چهارصد و شصت) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 144.8 تومان نرخ‌گذاری شد.

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