شهردار رمات گان اعلام کرد که به دلیل افزایش نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری حملات ایران به اسرائیل، پناهگاه‌های عمومی این شهرِ مجاور تل‌آویو را بازگشایی می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کارمل شاما هاکوهن در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد «ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که خطر حملات موشکی از سوی ایران در آخر هفته افزایش یافته و دیگر نمی‌توان آن را ناچیز دانست». این مقام صهیونیست از مدیران ساختمان‌های مسکونی هم خواست پناهگاه‌های مشترک ساختمان‌ها را بازگشایی کنند.

به گزارش تایمز اسرائیل، او در عین حال تأکید کرد که این اقدام «صرفاً از روی احتیاط بیشتر» انجام می‌شود و بر اساس هیچ‌گونه هشدار ویژه‌ای از سوی ارتش نیست.

طبق این گزارش، اقدام این شهرداری در حالی است که دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل در سراسر فلسطین اشغالی تغییری نکرده است.

به گزارش رسانه صهیونیستی، رمات گان در جریان درگیری‌های قبلی، از جمله مناطقی بود که بیشترین خسارت را متحمل شد.