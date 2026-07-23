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هشدار گروه حنظله برای نابودی برق و آب آمریکا!

گروه هکری «حنظله» در پی حمله سایبری به زیرساخت‌های صنعتی ایالت مریلند، نسبت به تدارک حملات گسترده‌تر به شبکه‌های آب، برق و حمل‌ونقل آمریکا هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۵۸
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هشدار گروه حنظله

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، در پی حمله سایبری پیچیده گروه هکری «حنظله» به زیرساخت‌های فناوری عملیاتی (OT) ایالت مریلند، این گروه با صدور یک بیانیه هشداردهنده، اعلام کرد که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در خط مقدم حملات آینده آنها قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ حنظله تأکید کرده که دستکاری در کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (PLC) و سامانه‌های SCADA، تنها بخشی از توانمندی‌های تهاجمی این گروه است و تهدیدات گسترده‌تری متوجه شبکه‌های آب، برق و ترابری خواهد بود.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که اداره تحقیقات فدرال (FBI)، اخیرا با انتشار بیانیه‌ای امنیتی اذعان کرد که بازیگران سایبری، تجهیزات صنعتی شرکت‌های Rockwell Automation، Schneider Electric و Siemens را هدف قرار می‌دهند. 

در این بیانیه اف‌بی‌آی مدعی شده که حنظله وابسته به ایران است.

اف‌بی‌آی همچنین با به‌روزرسانی هشدار مشترک امنیت سایبری (JCSA)، روش‌های جدید شناسایی تغییرات مخرب در کد‌های کنترلی را تشریح و بر قطع دسترسی مستقیم این تجهیزات به اینترنت و تشدید اقدامات حفاظتی تأکید کرده است.

پیش از این نیز یک محقق روسی مدعی شده بود که حنظله در تیرماه، شبکه آب مریلند را آلوده کرده است.
 

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گروه حنظله زیرساخت آمریکا حمبه به آمریکا
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