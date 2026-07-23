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آیا باد کولر در تابستان عامل سرماخوردگی است؟

یک چالش قدیمی در خانواده‌ها، بحث درباره ارتباط باد سرد کولر و سرماخوردگی است و این بحث داغ، به افرادی که چندان از کولر خوششان نمی‌آید، بهانه می‌دهد تا آنجایی که می‌توانند کولر را خاموش کنند. با این حال، متخصصان نظر متفاوتی دارند.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۵۴
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دلیل سرماخوردگی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ یک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری می‌گوید: «سرماخوردگی از نظر علمی، همان عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است که در تابستان هم رخ می‌دهد. ویروس‌هایی مثل راینوویروس‌ها در این فصل می‌توانند باعث بیماری شوند. بنابراین گرمای هوا به‌معنای توقف گردش ویروس‌ها نیست و تماس نزدیک با فرد بیمار، همچنان مهم‌ترین راه انتقال بیماری محسوب می‌شود.»

وی درباره این باور رایج که باد سرد کولر یا گرم و سردشدن بدن در تابستان می‌تواند باعث سرماخوردگی فرد شود، توضیح می‌دهد: «این تصور کاملا نادرست و از نظر علمی مردود است. عامل سرماخوردگی ویروس‌ها هستند که شایع‌ترین آنها راینوویروس نام دارند. همانطور که کرونا و آنفلوآنزا هم بیماری‌های ویروسی‌اند، سرماخوردگی هم توسط ویروس ایجاد می‌شود، اما چون معمولا بیماری خفیفی است و افراد بدون درمان خاصی بهبود پیدا می‌کنند، اغلب مردم، اسم ویروس‌های عامل آن را نمی‌شناسند.»

این متخصص بیماری‌های عفونی درباره سرماخوردگی ناشی از تماس با باد سرد یا باد کولر اینطور توضیح می‌دهد: «خود هوای سرد یا کولر، ویروس تولید نمی‌کند و به تنهایی باعث سرماخوردگی نمی‌شود. در واقع تغییر ناگهانی دما، خشکی هوای ناشی از کولرهای گازی و خشک شدن مخاط بینی و گلو است که می‌تواند توان دفاعی طبیعی دستگاه تنفسی را کاهش دهد و اگر فرد در معرض ویروس قرار گیرد، احتمال ابتلای او بیشتر می‌شود. بنابراین اختلاف زیاد دمای محیط بیرون و فضای داخلی ساختمان‌ها بهتر است تا حد امکان کاهش پیدا کند.» 

وقتی آلرژی و سرماخوردگی اشتباه گرفته می‌شوند

این متخصص در ادامه به این موضوع مهم هم اشاره می‌کند که گاهی سرماخوردگی و آلرژی به‌دلیل شباهت علائم‌شان اشتباه گرفته می‌شوند: «افرادی که دچار آلرژی یا حساسیت هستند، ممکن است علائمی مانند عطسه و آبریزش بینی داشته باشند که شبیه سرماخوردگی است، اما تفاوت مهم این دو در این است که سرماخوردگی معمولا با تب و بدن‌درد همراه است اما آلرژی این 2علامت را ندارد.»

وی بیماری‌های عفونی درباره ارتباط باد کولرهای آبی و تشدید آلرژی توضیح می‌دهد: «باد کولر می‌تواند ذرات بسیار ریز معلق یا همان میکروآئروسل‌ها را که از پوشال یا فیلتر کولر وارد هوا می‌شوند، جابه‌جا کند و این ذرات از طریق بینی و دهان وارد بدن می‌شوند. اگر فرد به این ذرات حساسیت داشته باشد، ممکن است با ایجاد علائم آلرژی مثل عطسه و آبریزش، فکر کند که سرما خورده است، اما این وضعیت هیچ ارتباطی با سرماخوردگی ندارد.» این متخصص بیماری‌های عفونی در پاسخ به این سؤال که چرا بعضی از افراد بعد از قرار گرفتن زیر باد سرد کولر احساس می‌کنند سرما خورده‌اند، می‌گوید: «هیچ ارتباط علمی میان باد کولر و ابتلا به سرماخوردگی وجود ندارد.»

این ویروس، زمستان و تابستان ندارد

این پزشک تأکید می‌کند: «اینکه در تابستان هم افراد دچار سرماخوردگی می‌شوند، کاملا طبیعی است و به این معنا نیست که ویروس‌ها فقط در زمستان وجود دارند. ویروس‌های تنفسی در تمام طول سال در گردش هستند، اما به‌دلیل شرایط محیطی و تجمع بیشتر افراد در فصل‌های سرد، میزان انتقال آنها در زمستان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی میان وزش باد کولر و ابتلا به سرماخوردگی وجود ندارد.»

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

متخصصان می‌گویند درمان سرماخوردگی تابستانی، تفاوت خاصی با سرماخوردگی در فصل‌های دیگر ندارد و استراحت کافی، مصرف مایعات، تغذیه مناسب و استفاده از داروهایی مثل استامینوفن و دیفن‌هیدرامین معمولا کافی است. اما اگر تب فرد بالا باشد یا بیش از چند روز ادامه پیدا کند یا تنگی نفس ایجاد شود، سرفه شدید و مداوم یا درد قفسه سینه بروز کند یا اگر فرد سالمند، باردار یا مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای باشد، مراجعه به پزشک نباید به تأخیر بیفتد.

 

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سرماخوردگی باد کولر بیماری ویروس
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