امیر اکرمی‌نیا از پیش‌بینی سناریو‌های تازه‌ای برای تقابل با دشمن خبر داد.

فوری:رونمایی ارتش از سناریوهای جدید تقابل با دشمن

امیر اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش بیان کرد: حملات تلافی‌جویانه نیروهای مسلح تا زمانیکه حملات آمریکا علیه زیرساخت‌ها و مناطق ساحلی کشور ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزم نهایت استفاده را برد.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی دشمن آمادگی‌ها را ارتقا داده‌ و سناریو‌های تازه‌ای پیش‌بینی و بر روی آنها کار شده است.

امیر اکرمی‌نیا خاطر نشان کرد: انتقام و خون‌خواهی شهدا و رهبر مجاهد شهید خواست ملت ایران است و نیروهای مسلح برنامه‌های خود را در این جهت تنظیم کرده‌اند.

