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فوری:رونمایی ارتش از سناریوهای جدید تقابل با دشمن

امیر اکرمی‌نیا از پیش‌بینی سناریو‌های تازه‌ای برای تقابل با دشمن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۴۷
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سخنگوی ارتش

امیر اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش بیان کرد: حملات تلافی‌جویانه نیروهای مسلح تا زمانیکه حملات آمریکا علیه زیرساخت‌ها و مناطق ساحلی کشور ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزم نهایت استفاده را برد.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی دشمن آمادگی‌ها را ارتقا داده‌ و سناریو‌های تازه‌ای پیش‌بینی و بر روی آنها کار شده است.

امیر اکرمی‌نیا خاطر نشان کرد: انتقام و خون‌خواهی شهدا و رهبر مجاهد شهید خواست ملت ایران است و نیروهای مسلح برنامه‌های خود را در این جهت تنظیم کرده‌اند.
 

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سخنگوی ارتش امیر اکرمی آتش بس ارتش جمهوری اسلامی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
4
پاسخ
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