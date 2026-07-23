فوری:رونمایی ارتش از سناریوهای جدید تقابل با دشمن
امیر اکرمینیا از پیشبینی سناریوهای تازهای برای تقابل با دشمن خبر داد.
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امیر اکرمینیا سخنگوی ارتش بیان کرد: حملات تلافیجویانه نیروهای مسلح تا زمانیکه حملات آمریکا علیه زیرساختها و مناطق ساحلی کشور ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرصت آتشبس برای ارتقای توان رزم نهایت استفاده را برد.
سخنگوی ارتش تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی دشمن آمادگیها را ارتقا داده و سناریوهای تازهای پیشبینی و بر روی آنها کار شده است.
امیر اکرمینیا خاطر نشان کرد: انتقام و خونخواهی شهدا و رهبر مجاهد شهید خواست ملت ایران است و نیروهای مسلح برنامههای خود را در این جهت تنظیم کردهاند.
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