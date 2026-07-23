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فوری: هلاکت متجاوزان در درگیری با مرزبانان!

اشرار و اعضای گروهک‌های تروریستی درصدد ورود و ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشور هستند؛ پلیس از درگیری مسلحانه مرزبانان در یکی از مرزهای جنوب شرق کشور و هلاکت متجاوزان خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۶۱۴۳
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7384 بازدید
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۴
هلاکت تروریست ها

در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیده و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد؛ این خبر را فرمانده مرزبانی فراجا سردار علی‌اکبر جاویدان می‌گوید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چندی پیش ۲۱۴ قبضه انواع سلاح جنگی و ۹۹ قبضه سلاح شکاری، به همراه مقادیر زیادی مهمات مربوطه در کرمان کشف شد. کشف ۵۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری و ۷ قبضه نارنجک دستی قبل از ورود به کشور در مرزهای سیستان و بلوچستان و همچنین ۳۳ قبضه کلت جنگی در ارتفاعات صعب‌العبور ارومیه نیز در روزهای گذشته رخ داد.

اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور خرابکاری در استان های مرکزی بود؛ سردار جاویدان با اعلام این که عملیات مرزبانان توام با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزم و عملیاتی بود، می‌گويدکه در این عملیات از این گروهک تروریستی ۲ قبضه سلاح m4 به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.وی می‌گوید که تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی ادامه دارد.

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برچسب ها
هلاکت گروهک های تروریستی ترور تجاوز به خاک ایران سلاح جنگی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۴
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
16
پاسخ
باید خیلی مراقب بود تمام توجه ما به سمت تنگه هرمز نرود و از مناطق دیگر و مناطق داخلی غافل نشویم البته نظامیان که متوجه هستند منظورم به ما مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
3
20
پاسخ
خداوند متعال توان چند برابر بدهد به سربازان وطن که در گرمای هوا پاسدار این آب و خاک هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
16
پاسخ
رحم نکنید به مزدور اسرائیل و آمریکا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
0
پاسخ
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