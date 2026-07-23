فوری: هلاکت متجاوزان در درگیری با مرزبانان!

اشرار و اعضای گروهک‌های تروریستی درصدد ورود و ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشور هستند؛ پلیس از درگیری مسلحانه مرزبانان در یکی از مرزهای جنوب شرق کشور و هلاکت متجاوزان خبر می‌دهد.

در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیده و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد؛ این خبر را فرمانده مرزبانی فراجا سردار علی‌اکبر جاویدان می‌گوید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ چندی پیش ۲۱۴ قبضه انواع سلاح جنگی و ۹۹ قبضه سلاح شکاری، به همراه مقادیر زیادی مهمات مربوطه در کرمان کشف شد. کشف ۵۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری و ۷ قبضه نارنجک دستی قبل از ورود به کشور در مرزهای سیستان و بلوچستان و همچنین ۳۳ قبضه کلت جنگی در ارتفاعات صعب‌العبور ارومیه نیز در روزهای گذشته رخ داد.

اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور خرابکاری در استان های مرکزی بود؛ سردار جاویدان با اعلام این که عملیات مرزبانان توام با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزم و عملیاتی بود، می‌گويدکه در این عملیات از این گروهک تروریستی ۲ قبضه سلاح m4 به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.وی می‌گوید که تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی ادامه دارد.