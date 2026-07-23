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کد خبر:۱۳۸۶۱۳۹
کد خبر:۱۳۸۶۱۳۹
10328 بازدید
نظرات: ۱۴
سوت

ویدیوی جنجالی از امیر قلعه نویی که سوژه شد

ویدیوی جنجالی از امیر قلعه نویی که اظهارات او قبل و بعد از سرمربیگری تیم ملی در کنار هم قرار داده و سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت امیر قلعه نویی ویدیو تیم‌ملی فوتبال ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
124
پاسخ
چی ازش انتظار داشتید؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
فیلم اولی معلومه در شرایط عصبانیت مطرح شده
... شما خودش رو ناراحت نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
4
135
پاسخ
نون به نرخ روز خوردن و تاثیرات پول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
115
18
پاسخ
منظور قلعه نویی فوتبال بود . ربطی به ایران نداشت. چرا این دو تا فیلم رو کنار هم گذاشتین. ؟ خیلی کار زشتی بود
بعد هم راست میگه بعضی بی وطنی و ایران فروشی رو روی تیم ملی پیاده کردن.
هر عقده ای داشتن رو به اسم انتقاد از تیم ملی در بدترین لحظات خالی کردن و گرنه انتقاد بد نیست. الان اتقاد میکردین نه وقتی تیم نیاز به دلگرمی و انسجام داره و وسط بازیهاست
الان هرچی دلت میخواد به تیم ملی انتقادکن. استراتژی رو بررسی کن . همه کار ولی الان نه وسط بازی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
مربی کارنابلد و آماتور با یه مشت بازیکن پیرپاتال بردی معلومه همون اول کاری حذف میشی . بعد شما میایی همه رو میندازی گردن منتقدین . بسه تو را بخدا . 150 هزار میلیون تومن میشه باهاش 300000 خانوار فقیر رو بسته غذایی حمایتی داد همه رو ریختی تو حلقوم قندلی بابت چی اونوقت ؟!
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
دوست عزیز، فرمایش شما قبول که منظور قلعه نویی از اون انتقادهای تند، فوتبال بوده و ربطی به ایران نداشته. اما چرا همین قلعه نویی، منتقدان مربیگری خودش رو بی وطن و ایران فروش خطاب می کنه؟ بالاخره کدومشو قبول کنیم؟!
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
2
77
پاسخ
انتخاب اشتباه یکی از دلایل عدم بهره وری و عدم نتیجه گیری در کشور هست . خشت اول چون نهد معمار کج ....
اسلام پیروز است
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
107
9
پاسخ
اقای قلعه‌نوی پرافتخارترین مربی ایران و آسیا است. ایشان همیشه ارادت خودت را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ابراز داشته و‌یک سرباز واقعی رهبری و حاج قاسم بوده. توهین به ایشان هرگز جایز نبوده
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
دوست عزیز، چرا از نظام و رهبری و حاج قاسم مایه میذاری؟ قلعه نویی یه مربی فوتباله و هر کس هم ازش انتقاد میکنه در همین چارچوب مربیگریش انتقاد می کنه. شما چرا ربطش میدی به نظام و رهبری و حاج قاسم؟
ناشناس
| Canada |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
متاسفانه امثال شما که احتمالا فوتبالی هم نیستید، این فرد را شاید در همین یکسال اخیر شناخته ای ولی امثال من که از زمین شماره یک راه آهن در سال ۱۳۶۱ ایشان را خوب میشناسم، شماها از روی احساسات چیزی می‌گویید ولی امثال ما که خاک فوتبال را از دهه پنجاه خورده ایم، بیشتر حق داریم راجع به ایشان صحبت کنیم که گول ظاهر این فرد را نخورید.
ساشا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
از فوتبال چیزی نمیدونی حرف نزن. قلعه نوعی حتا یک افتخار هم در آسیا نداره
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
7
0
پاسخ
مگه قرار بوده ایران قهرمان جام جهانی بشه.اگه تیم ملی مربی هم نداشت همین نتایج رو می‌گرفت.اگه بهترین مربی دنیا رو هم میاوردن باز هم همین نتیجه رقم می‌خورد.فقط بیشتر از خزانه باید واسه مربی خارجی پول خرج می‌کردند.
فرزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
3
پاسخ
برای مردم واقعا ناراحتم.مردم تو این کشور مرغ عزا و عروسی اند.این آقا فقط و فقط سنگ باند و دسته خودش رو به سینه میزنه.رسانه ای ها برای سانسور نظر مردم سنگ باند و گروه خودشون رو به سینه میزنند و سیاستمداران و نمایندگان و اصناف هم به طرق دیگر.چنانچه آغاز کرده ای همانگونه خواهی بود.این فرد نمونه شفاف از رانت و مدل هایی است که آفت گونه و قارچی وار در بدنه کشور متولد و رشد کرده اند.پول های نجومی صرف آدم های کوچک
عجب
|
United States of America
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
0
4
پاسخ
ایشون شنیده شده که موفق به دریافت میلیارد ها تومان وام بلاعوض یعنی لازم نیست پس بده شده. خیلی ها با قول و قرارهایی نون می خورند. ایشان یکی از انهاست.
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