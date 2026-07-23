سوت
ویدیوی جنجالی از امیر قلعه نویی که سوژه شد
ویدیوی جنجالی از امیر قلعه نویی که اظهارات او قبل و بعد از سرمربیگری تیم ملی در کنار هم قرار داده و سوژه فضای مجازی شده را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت امیر قلعه نویی ویدیو تیمملی فوتبال ایران
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غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۴
چی ازش انتظار داشتید؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
... شما خودش رو ناراحت نکن
منظور قلعه نویی فوتبال بود . ربطی به ایران نداشت. چرا این دو تا فیلم رو کنار هم گذاشتین. ؟ خیلی کار زشتی بود
بعد هم راست میگه بعضی بی وطنی و ایران فروشی رو روی تیم ملی پیاده کردن.
هر عقده ای داشتن رو به اسم انتقاد از تیم ملی در بدترین لحظات خالی کردن و گرنه انتقاد بد نیست. الان اتقاد میکردین نه وقتی تیم نیاز به دلگرمی و انسجام داره و وسط بازیهاست
الان هرچی دلت میخواد به تیم ملی انتقادکن. استراتژی رو بررسی کن . همه کار ولی الان نه وسط بازی
بعد هم راست میگه بعضی بی وطنی و ایران فروشی رو روی تیم ملی پیاده کردن.
هر عقده ای داشتن رو به اسم انتقاد از تیم ملی در بدترین لحظات خالی کردن و گرنه انتقاد بد نیست. الان اتقاد میکردین نه وقتی تیم نیاز به دلگرمی و انسجام داره و وسط بازیهاست
الان هرچی دلت میخواد به تیم ملی انتقادکن. استراتژی رو بررسی کن . همه کار ولی الان نه وسط بازی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
محمد| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
انتخاب اشتباه یکی از دلایل عدم بهره وری و عدم نتیجه گیری در کشور هست . خشت اول چون نهد معمار کج ....
اقای قلعهنوی پرافتخارترین مربی ایران و آسیا است. ایشان همیشه ارادت خودت را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ابراز داشته ویک سرباز واقعی رهبری و حاج قاسم بوده. توهین به ایشان هرگز جایز نبوده
پاسخ ها
محمد| |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
ساشا| |
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
مگه قرار بوده ایران قهرمان جام جهانی بشه.اگه تیم ملی مربی هم نداشت همین نتایج رو میگرفت.اگه بهترین مربی دنیا رو هم میاوردن باز هم همین نتیجه رقم میخورد.فقط بیشتر از خزانه باید واسه مربی خارجی پول خرج میکردند.
برای مردم واقعا ناراحتم.مردم تو این کشور مرغ عزا و عروسی اند.این آقا فقط و فقط سنگ باند و دسته خودش رو به سینه میزنه.رسانه ای ها برای سانسور نظر مردم سنگ باند و گروه خودشون رو به سینه میزنند و سیاستمداران و نمایندگان و اصناف هم به طرق دیگر.چنانچه آغاز کرده ای همانگونه خواهی بود.این فرد نمونه شفاف از رانت و مدل هایی است که آفت گونه و قارچی وار در بدنه کشور متولد و رشد کرده اند.پول های نجومی صرف آدم های کوچک